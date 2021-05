En Florida, el voto hispano no cubano no es de Trump

Ay, presidente Duque y ministro Carlos Holmes: Colombia no es Cuba ni Venezuela... Están haciendo apuestas políticas en las elecciones del próximo 3 de noviembre con motivaciones que, quizás, valen para los cubano americanos, venezolanos y talvez alguna parte de la colonia colombiana. Pero no para la mayoría de los hispanos.

A comienzos de octubre fue publicada una encuesta acerca de las preferencias electorales de los cubano-americanos en la Florida. La realizó el Instituto de Investigación Cubano adscrito a la Escuela de Asuntos Internacionales de la F.I.U. (Universidad Internacional de la Florida).

El principal resultado consiste en que la mayoría apoya las politicas principales de Trump. Aunque parezca sorprendente, a pesar de que muchos fueron inmigrantes, el 64% apoya las políticas migratorias de Trump, su manejo de la “cuestión racial” (55%), su visión de las protestas con la tesis de “ley y orden” (55%), la política frente a Cuba (66%), el manejo de la pandemia del Covid (65%) y el de la eocnomía (80%).

En consecuencia, la encuesta predice, con buen sustento, que el 59% de la población cubano-americana en capacidad de votar lo hará por Trump.

Hay en estos días un ambiente de euforia en parte de la comunidad cubano-americana que se ha extendido a otros sectores de hispanos residentes en La Florida, entre ellos, de algunos colombianos. Se dice, incluso, que el voto hispano podrá inclinar la balanza a favor de Trump y que, gracias a ello, el presidente será reelecto.

Por acá, algunos se han montado de manera prematura en el tren del triunfo de Trump a partir de una secuencia de hechos más o menos como la siguiente: que Uribe ha convencido a los senadores republicanos de la Florida con su mensaje anti-castro-chavista, que ha sido trasmitido a Trump por Rubio y Díaz Ballart; que Trump, ansioso de triunfar en el estado llama “mi héroe” a Uribe y que con mensajes como ese va a voltear la balanza. Puede ser, pero....

La encuesta da pistas interesantes. Si bien es cierto que la narrativa de la inmigración cubana ha colocado del lado republicano a la mayoría de votantes cubano-americanos, en contra del castrismo y a favor del embargo de los Estados Unidos en contra de Cuba, no es tan sencillo trasplantar las tendencias trumpistas radicales al espacio de hispanos no cubanos.

Es obvio que la mayoría de cubanos son republicanos. 367 mil están registrados como votantes del PR, en tanto que 180 mil pertenecen al partido demócrata. Sin embargo, cuando se miran las afinidades políticas de los hispanos no cubanos, 588 mil están registrados como republicanos, frente a 920 mil como demócratas.

El mismo patrón se cumple en el condado de Miami Dade, intenso en población cubana y de otros orígenes hisdpanos: 53% de los cubanos están registrados como republicanos y sólo 10% de los “otros hispanos” están en las toldas del PR.

Finalmente, las prefernecias de los cubanos cambian con la edad. Sólo el 14% de los cubanos son mayores de 75; menores de 39 representan el 30%. La observación vale para decir que entre más jóvenes, los cubanos apoyan menos políticas como las del embargo. Igualmente ocurre cuando se les pregunta por la posibilidad e viajar a Cuba y por el mantenimiento de relaciones diplomáticas con Cuba: los más jóvenes tienen una visión diferente a las de sus padres y abuelos.

No sabemos que ocurrirá el 3 de noviembre. Lo que sí sabemos es que la apuesta de Duque está fuera de tiesto, simplemente porque Colombia no es Cuba ni Venezuela. Lo tienen claro los votantes hispanos no cubanos de Florida.