Impuesto, privilegios pensionales y democracia

El impuesto a las altas pensiones era una medida de justicia tributaria audaz, que no sólo aumentaba el recaudo y contribuía a combatir la desigualdad, sino que tenía un valor simbólico importante: la eliminación de un privilegio tributario odioso en una sociedad democrática. Por ello lamento que haya sido eliminada de la reforma tributaria, pues ninguna de las críticas a esa medida es convincente.

Algunos, como la procuradora, sostuvieron que gravar las pensiones es inconstitucional, pero sus argumentos son débiles. Ni la procuradora ni quienes defienden su tesis han mostrado ninguna norma ni jurisprudencia que sustente esa supuesta prohibición. Que la pensión sea un derecho fundamental y su poder adquisitivo deba ser protegido no implica que las mesadas no puedan ser gravadas ya que, como insistí en mi columna hace dos semanas, todas las personas, incluidos los pensionados, debemos contribuir a la financiación de los gastos del Estado. El trabajo o la propiedad tienen también protección constitucional, pero no por ello están excluidos de tributar. Por eso, si uno cree en la igualdad, resulta imposible entender que un pensionado con una alta mesada, digamos de $20 millones, no pague impuesto a la renta, pero sí deba hacerlo un trabajador con un salario mucho menor, digamos de $5 millones.