Una imponente aventura sobre el dolor: “Wildwood: el bosque salvaje” (2026) de Travis Knight

Desde su estreno, buena parte de la conversación acerca de esta película se ha centrado en el arduo trabajo que tuvo Laika, la productora responsable de Coraline (2009), para perfeccionar la técnica del stop motion y conseguir que viera la luz. Algunos medios señalan que se necesitaron quince años de realización, doscientas treinta marionetas y más de cien millones de dólares para hacerla. Y se nota. Se nota en la maestría artística y técnica que derrochan sus imágenes y en la cantidad de detalles que las componen. A través de las texturas y colores que permite el trabajo hecho a mano, nos lleva por una propuesta de fantasía, a…

Desde su estreno, buena parte de la conversación acerca de esta película se ha centrado en el arduo trabajo que tuvo Laika, la productora responsable de Coraline (2009), para perfeccionar la técnica del stop motion y conseguir que viera la luz. Algunos medios señalan que se necesitaron quince años de realización, doscientas treinta marionetas y más de cien millones de dólares para hacerla. Y se nota. Se nota en la maestría artística y técnica que derrochan sus imágenes y en la cantidad de detalles que las componen. A través de las texturas y colores que permite el trabajo hecho a mano, nos lleva por una propuesta de fantasía, a veces oscura, que habla sobre las dificultades de crecer y enfrentarse a las consecuencias de los propios actos.

La historia sigue a Prue McKeel, una preadolescente que vive en la ciudad de Portland con sus padres y su hermano Mac. Una tarde, frente a la mirada atónita de Prue y su amigo Curtis, una bandada de cuervos secuestra a Mac y se lo lleva a las entrañas de un bosque cubierto entre la niebla. Al adentrarse en él, los protagonistas descubren un mundo misterioso y completamente diferente del que conocían. Un lugar de animales que hablan y cargan fusiles; de castillos, guerreros, venganzas y combates. Esa otra realidad intimidante y terrible, en la que los personajes corren peligro y a la que deben enfrentarse para salir bien librados, es una representación visual de cómo se ve el mundo adulto para un preadolescente: un lugar ajeno en el que los padres están desdibujados y se está solo ante problemas reales, enormes. El mejor ejemplo es el retraído y titubeante Curtis, que mira la oscuridad y debe endurecerse ante ella.

El humor familiar (que por momentos raya en lo infantil) y la aparente inocencia de algunas escenas, se rompen cuando los horrores de la guerra e incluso de la colonización cambian la forma de ver de los personajes y de nosotros como público. Esta es una película en la que el punto de vista de cada espectador puede transformar su experiencia y hacerle ver cosas diferentes según lo que conozca de la sociedad y de este tipo de historias.

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En ese sentido, la cinta se transforma en un espectáculo visual que habla del paso del tiempo y de la madurez, pero también del dolor y la pérdida. Más allá del mérito técnico que le ha valido el aplauso del público, hay un interés genuino por mirar la sordidez humana y hacerla parte de un relato de fantasía, en el que las víctimas somos nosotros y nuestro entorno. No es casualidad tampoco que sea la propia naturaleza la encargada de dar lecciones sobre lo animado y lo inanimado, lo vivo y lo muerto. Lo que se pudre dentro del corazón y lo que se tiene que dejar ir. Nos sugiere que la aventura es otra forma de conocerse a uno mismo cuando no queda más opción que lanzarse hacia ella.