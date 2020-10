The fake president (a quien nunca he nombrado de otro modo, para no mancillar ni mi prosa ni los ojos de mis lectores) aseguró, en broma, que si perdía las elecciones contra el peor candidato habido en toda la historia de Estados Unidos se iría del país. Pero su frase es tremendo bumerán, porque si Biden fuera ese peor candidato que nunca hubo a la presidencia, y gana las elecciones, ello solo puede significar que a the fake president le corresponde el siguiente grado de comparación: él sería (de hecho ya lo es) el “más pésimo” candidato homologable.

El tuitero gringo @davidmackau comentó que “Trump dice que se irá de Estados Unidos si gana Biden”, y @Pilar Marrero, la gran periodista venezolana naturalizada en California, comentó a su vez: “¿Adónde, qué país querrá acogerle?” Otro tuitero latino, @HContasta, le contestó irónico: “Primera misión para la Fuerza Espacial”. A lo que Pilar Marrero replicó: “Los marcianos dicen que no, que gracias”.

Hace una semana recibí, enviado desde una escondida vereda de Antioquia, un cartoon de uno de los mejores humoristas gráficos del mundo, el portugués Vasco Gargalo. En él se ve la Estatua de la Libertad armada de lo que ustedes llaman cauchera (o bien resortera, y tirachinas los españoles), con la que apuntaba derecho al espacio para disparar hacia allá lo que se halla al final de la goma estirada: the fake president. Regué el cartoon urbi et interneti y un poeta paisano mío me escribió preguntando: “Estamos en una encrucijada, ¿es Biden la solución?”. Le contesté ipso fuckto: “Todo lo que no sea the fake president es una solución. Amén de ello, la vice de Biden es una mujer joven y que se sentaría (según el dicho gringo) a un latido de corazón del presidente”.

El daño que the fake president le ha hecho a los propios Estados Unidos en primer lugar, y a sus relaciones con la Unión Europea, la OTAN, la OMS y la Unesco, al tratado con Irán (que tanto esfuerzo requirió hasta su firma), a todo aquello que rascó su tosca zarpa de ególatra desinformado y atrabilario, no es daño reparable tan fácilmente. Amén de ello, si tuviera conciencia, lo que mucho dudo, desde hace un par de semanas pesarían sobre ella los más de 220 mil muertos estadounidenses a causa de su irresponsable y mequetrefe tratamiento del tema de la pandemia, donde demostró ser inepto para el cargo.

Como dijo en su cuenta Twitter @andrewholes, colega mío en este columnario: “Uno ruega que Trump pierda, aunque solo sea para que se acabe la pésima telenovela que nos tiene a todos mirando repugnados”. Enter! (En lenguaje virtual es el equivalente del religioso “amén”. En este caso significa también “¡Ojalá!”).