William Ospina: "Dos siglos después, los versos de Baudelaire todavía queman a quien los toca"

En su tradicional columna, William Ospina expone por qué luego de 2 siglos, los artistas aún se ven reflejados en la obra de Charles Baudelaire, en donde la belleza no se encuentra donde normalmente la encontramos, si no tal vez donde tal vez nos dijeron que no estaba.

