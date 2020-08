Comida a cielos abiertos

Andenes, terrazas, ante jardines, plazoletas y parqueaderos se preparan para brindar servicio a la mesa. La idea de volver a sentarse a vivir una experiencia gastronómica, parece que por fin se cocina de manera rápida en nuestro país. En pocas semanas, muchos podrán sentarse al aire libre a disfrutar de la buena mesa, una propuesta que anima al sector culinario y que, aunque preocupa a muchos, es la vía de reactivación económica que está sobre la mesa, hasta el momento.

Sin embargo, el duro golpe que ha recibido el sector restaurantero, parece dejar cocinando a fuego lento una pronta recuperación. Santiago Moore, relacionista público y experto en el sector gastronómico, afirma que las ventas siguen por el suelo, en Junio mejoraron un poco por la compra y pasar de vender un 12% a un 18 %, “de 90 mil establecimientos en el país 36mil no volverán a abrir, lo que se traduce a 300 mil puestos de trabajo perdido”. Los domicilios han sido la manera de resistir de los emprendimientos que siguen en busca de estrategias para hacer que su experiencia se destaque.

Tal es el caso de @isolatrattoriabar, un restaurante con más de 11 años llevando platos a la mesa, bajo su concepto italiano de comida casual. Más que su comida, los comensales recordamos las tardes en su terraza que convocaba a los amigos al rededor de la buena comida. En sus domicilios encontré, platos como, el risotto de remolacha, que tiene un sabor sorprendente y un color que lo hace irresistible, su arroz arborio cremoso con queso stracciatella, lo hace un deleite al paladar, también sus pastas y su panacotta de nata cocida de vainilla, acompañado de frutos para terminar una experiencia en casa que llama a la nostalgia de sentarnos en su mesa.

Es claro que los domicilios no reemplazan la experiencia del servicio a la mesa, por eso trabajar en hacer una excelente reapertura es clave para no caer en rebrotes y volver a quedar crudos y en cuarentena. Por eso emprendimientos como @biconooficial, de la mano de sus dueños Lorenzo Tapia y Felipe Giraldo, trabajan rigurosamente como parte de la primera prueba piloto en Bogotá, de la reapertura de restaurantes. Una de las locaciones es el Movistar Arena, que al ser la primera prueba de protocolos, debe sentar el precedente para los demás de como deben manejarse los procesos de bioseguridad. No es un secreto que Bicono guarda la receta de una de las mejores hamburguesas de la ciudad, su carne 85 % magra y 15 % grasa mezcla perfecto morrillo y short rib, tocineta de cerdo y alioli casero, que se asoma dentro de sus dos panes ciabata de papa. Solo esta hamburguesa ya es una experiencia que amerita ser recomendada para disfrutar en casa.

@Soula ha sido uno de los mejores descubrimientos para mi en la cuarentena, pues no solo ha diseñado un menú en casa bastante completo basado en los sabores de las calles coloniales de New Orleans, sino que se adentra en sabores de la cocina Cajun y Creole, con raíces centenarias que dan muestra del mestizaje de un territorio, que en el pasado fue mezcla de culturas y del buen jazz. Tratan de consolidar todos estos ingredientes a un solo sándwich llamado Po’boy, un submarino servido en una baguette compuesto por mariscos y pescado, que logra transportarnos a Luisiana con su sabor, un viaje corto a través de cada bocado.

Estos restaurantes, son la muestra de muchos emprendimientos que a pesar de la pandemia, han logrado consolidar su marca con sabores importados que pasan por manos colombianas y que construyen país desde una cocina, resilientes a la crisis ven en la reapertura una luz para seguir llevando comida a su mesa.