¿A cómo Groenlandia?

China, consciente de las ventajas de “poner un pie” en el Ártico ha tratado por años de comprar tierras en Islandia y Groenlandia, lo que ha sido impedido por presión de Washington. Dinamarca ha sido históricamente un aliado incondicional de Estados Unidos independiente del gobierno de turno. La fuerza aérea estadounidense mantiene desde la segunda guerra una base estratégica en Groenlandia por lo que una vez más Trump lanza un “gancho a la mandíbula” a un Estado amigo, ignorando que en pleno siglo XXI no se usa que Estados vendan territorios a otros Estados y menos a través de “pataletas por Twitter”. Ahora es tarea de los diplomáticos recoger los pedazos de otro episodio más de “diplomacia trumpiana” y recomponer unas relaciones esenciales para ambos países.

La propuesta de Trump de comprar Groenlandia ni es la primera ni es “traída de los cabellos”. El presidente Harry Truman ofreció 100 millones de dólares a Dinamarca por la isla, usada por las fuerzas armadas americanas contra los nazis, pues la consideraba estratégica para la nueva guerra que se iniciaba contra los soviéticos. Anteriormente, en el siglo XIX Estados Unidos había explorado adquirir Groenlandia e Islandia a Dinamarca, operación que no prosperó.

Aunque nominalmente parte del Reino de Dinamarca, los menos de cien mil habitantes de Groenlandia, descendientes de diferentes tribus de esquimales, gozan de amplia autonomía, no están sujetos a las leyes de la Unión Europea medida adoptada en un referendo, pero como parte de Dinamarca gozan de sus beneficios incluyendo libre emigración y ayudas varias. El principal medio de subsistencia de los isleños consiste en subsidios y gabelas generosamente aportadas por Copenhague. Para los nativos el deshielo es una verdadera catástrofe ambiental.