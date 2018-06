Como lo que somos

Somos expertos. Lo nuestrones ir contra corriente, oponerse y pelear porque sí o porque no. Y no estoy hablando de las falsas indignaciones por cuenta de compatriotas borrachos, machistas y avivatos en Rusia y en el resto del planeta, fieles representantes de lo que somos aquí adentro; que se muestran como embajadores coherentes con lo que aprendieron en sus hogares, calles y ratos de esparcimiento, y que no es otra cosa que patanería, matonería y un decidido amor por lo vulgar y lo clandestino. Así somos.

Tampoco hablo del imaginario traqueto que tienen de nosotros ciudadanos y medios extranjeros, como aquel canal holandés que hoy toca el orgullo de tantos, a imagen y semejanza de uno de los pocos colombianos tristemente universales como Pablo Escobar, cuyo fantasma se niega a dejarnos, en los señalamientos y comportamientos, como lo vinimos a saber en las recientes elecciones legislativas. Así actuamos.

Me refiero a la inusitada “contra”, ya manifiesta en propaganda negativa, falsos contenidos y mensajes mentirosos que ha levantado, increíblemente, la consulta anticorrupción. Cuando uno creía que ese proyecto interpretaba de manera unánime el sentir nacional en torno a los mínimos aspiracionales en dignidad y decencia, resulta que no, que acabar con los verdaderos responsables de todos los males del país, que ponerles tatequieto a los ladrones de cuello blanco —a través de un mandato popular—, toca la fibra y los intereses de una parte de los connacionales que se acostumbraron a vivir, a convivir y a cohonestar con lo robado.

Parece extraño, pero no lo es, aquí donde un poquito más de la mitad vota en contra del Acuerdo de Paz, del maltrato animal y del cuidado del medio ambiente, como lo hemos visto en elecciones sucesivas que nadie, allende las fronteras, entiende. Así pensamos.

Sí, expertos en oponernos y en destruir. Y que nadie nos llame a causas cívicas, porque estaremos ocupados, protestando e indignados con esas imágenes mediáticas que nos describen mejor que cualquier estudio sicológico.

