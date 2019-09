Como un suspiro

none

Esta historia es el opuesto de la violencia. Es amor en su versión más pura. Así lo vivieron los médicos y familiares durante el segundo encuentro agridulce, cuando rodearon la cama de Eva para despedirla. No sabemos qué tanto registró su alma sobre lo que pasó en los últimos meses, pero podría uno adivinar que, con su último aliento, pronunciaría su más profundo agradecimiento.

Lo que pasó durante las siguientes 17 semanas, hasta que nació la niña, el 15 de agosto, a las 34 semanas de gestación, tiene dos lecturas. La médica, que quedará registrada en los anales de la historia, y la humana, que da fe de la fuerza del amor. Las enfermeras a cargo de Eva se repartieron turnos para hablarle cariñosamente al feto, poner música en la habitación y acariciar el vientre como lo haría una mamá expectante. La abuela de Eliska, y madre de Eva, desempolvó una caja de cuentos de hadas para leérselos a sus dos bebés silenciosos. Los terapeutas movían el cuerpo de la madre, para que la criatura no lo percibiera inerte y todos rodearon al padre con regalos y mimos por ser él ─de alguna manera─ padre y madre a la vez. A falta de una progenitora de mente presente, la familia suplió todo, inclusive una tía que recientemente tuvo un bebé extendió su periodo de lactancia para amamantar a la recién nacida, que hoy está en su casa con su hermano y su papá.