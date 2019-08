Complementariedad: un nuevo asalto

none

Algo similar pensó el presidente Carlos Lleras Restrepo al concebir el Seguro Social en Colombia. Y lo montó sobre el principio solidario, que es otra necesidad de la civilización. Sin solidaridad las relaciones humanas quedan a merced de las leyes de la selva. No sin razón algunos hablan de capitalismo salvaje. Un sistema pensional respaldado por la solidaridad da certeza. Lleras garantizó, además, la sostenibilidad futura del sistema. Equivocadas disposiciones de gobiernos ulteriores lo desvirtuaron y peores decisiones inspiradas en el cuatrienio de César Gaviria crearon los fondos privados y pusieron al gobierno a su servicio.

La seguridad social en general y el sistema pensional en particular son producto de una necesidad de la civilización. Cuando libertad e igualdad se encontraron efectivamente, fue necesario procurar equilibrios que consultaran principios elementales de justicia.