A comportarse como un líder

Duque está obligado en este momento de crisis a comportarse, así no lo sea, como un hombre sensato, de carácter y estadista. Es decir, como un líder, así no lo sea.

Sabíamos, desde hacía más de un mes, que el virus llegaría a nuestro país, que se propagaría rápidamente y que era imperioso adoptar decisiones drásticas e inmediatas, sin importar si fueran o no impopulares. No podíamos repetir los errores de otros países que, como Italia y España, han confesado que minimizaron el problema y torpemente aplazaron decisiones estratégicas que, ya con el agua al cuello, terminaron adoptando, pero tardíamente.