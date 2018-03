Con muy poco se puede hacer mucho

Es cierto con muy poco se puede marcar la diferencia. Son muchas las actividades del día a día. Logar que éstas sean significativas y trascendentales en nuestras vidas y no una rutina depende de nosotros. Encontrar el significado de los pequeños detalles o acciones, será la materia prima para empezar por hacer transformaciones interesante para la vida y la sociedad. Así las cosas, está en nosotros que podamos empezar a cambiar la historia.

Los adultos y los niños, con excepción de aquellos que están en la primera infancia (0 a 5 años) somos proclives a no aceptar nuestra realidad máxime cuando ésta no nos conviene. Cuando cometemos un error o acción en contra del deber ser y alguien nos lo reclama, tenemos dos tendencia: 1. Argumentar el porqué de nuestro actuar y 2. Culpar a alguien más. En ninguna o en la última opción está la de aceptar la realidad. Si supiéramos identificar soluciones y aceptar responsabilidades, estaríamos en condiciones de construir y trascender. Si elegimos el camino fácil de la mentira – normalmente mal llamada piadosa – o el de culpar a alguien o justificarnos, estaremos eligiendo de manera incorrecta. Si tratamos de no seguir el juego de la argumentación estéril, seguramente lograremos un mejor camino o una mejor solución, pero lo más importante una que realmente trascienda en la sociedad.

Por esta época de contiendas electorales nos encontramos, queramos o no con tertulias con una fuerte vertiente política. Si nos detenemos un poco en el sustento de las argumentaciones podemos notar, sin mucho esfuerzo, que los argumentos en pro o en contra no están en la misma dirección, es decir a favor o en contra de las propuestas de los candidatos, más bien de los candidatos por sí mismos. Si lográsemos diferenciar entre una propuesta de estado y una de un cuatrienio llegaremos a la verdadera justificación o motivación de nuestra intención de voto. Por el contrario si nos enfocamos o nos dejamos llevar por un sesgo político, seguramente aquella tertulia puede terminar en un quebrantamiento de sentimientos y de amistades. Lograr aprender a discutir con argumentos en esta arena movediza (la política) será el reto que todo ciudadanos debemos afrontar.

Las organizaciones no se escapan o no son ajenas de esta realidad. Hace un tiempo argumentaba en una columna en este diario que las empresas son personas. Es decir que las empresas no se mueven, o mejor no progresan por sí solas. Necesitan del empuje y de la locomoción o mejor del progreso de sus colaboradores. Así las cosas cuando hay interacciones, como resultado de una relación laboral, los participes (es decir todos en la organización desde el más bajo rango hasta su líder) deben tener claro el objetivo que se han trazado y deben perseguir ese objetivo, cada uno con su mejor esfuerzo. Pero si alguno de estos participes no tiene claro o tiene ideas en contra de ese objetivos y no tiene el coraje para decirlo, tenderá a sabotear el camino al logro de los objetivos. Esto ocurre cuando tenemos en las organizaciones empleados tóxicos que en lugar de aportar tratan de o destruyen. Quedarse quietos ante circunstancias de esta naturaleza también es labor de todos los colaboradores y no solo la de un líder.

Es por esto que con muy poco podemos empezar a trascender. Encontrar ese poco es tarea década uno de nosotros. Podemos empezar con pequeños detalles como ser amable, saludar y ceder el paso cuando manejamos, o hacer la fila, hacer un pequeño favor a alguien que lo necesite. También podemos empezar con no quedarnos callado y tener el coraje para enfrentar a quien solo se mueve pero no progresa en una organización o en una comunidad. También por no enojarse o argumentar con un trasgresor de lo simple, recordemos que si argumentamos con un ignorante, lo más seguro es que perderemos pero más allá de ello nos roban la energía. El momento de actuar es ahora.