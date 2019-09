Conservatismo, siglo XXI

none

6. Promover una convención democrática, más no estatutaria, que permita el ingreso de todos los estamentos conservadores previamente acreditados, esto con el fin de modificar los estatutos del partido que están diseñados muy a lo Cepeda, Andrade y otros varones inescrupulosos, que se ocultan en los recovecos del partido pero que disfrutan a sus anchas de todas sus prebendas.

Es vergonzoso saber que de casi 700 inhabilitados para las elecciones del próximo 27 de octubre, detectados por los organismos de control electoral, el Partido Conservador aparece con 113, el mayor número de inhabilitados. Me pregunto: ¿dónde están los principios de moral y buenas costumbres que forman parte del ideario conservador?

Es urgente e indispensable que quienes están dirigiendo actualmente los destinos del conservatismo no continúen arando sobre los mismos rezagos de siempre; se requiere con urgencia promover un conservatismo a lo moderno, con ideas nuevas, que permita la construcción de los directorios: nacional, departamentales y municipales, con un criterio de razón y lógica, que abra las puertas a todos los estamentos sociales económicos y políticos del país.