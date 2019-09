Construyendo futuro

none

Lo que no dijeron García ni su defensa es que este gremio se financiaba con aportes de Odebrecht y tampoco mencionaron que la Policía Federal de São Paulo abrió una investigación contra Paulo Skaf, el expresidente de la Fieps, por recibir dinero ilícito de esta constructora para su campaña a la Gobernación de São Paulo.

No le debió matar la idea al entonces presidente Uribe de limitar el armamentismo para invertirlo en luchar contra la pobreza, pero eso no es lo importante.

Esta reunión no aparece registrada en la página de la Presidencia, pero la prensa peruana indicó que, durante dicha cita realizada en el Palacio de Nariño, se analizó el tema de armamento en la región, así como la propuesta del presidente Alan García que consistía en disminuir paulatinamente ese gasto para establecer un fondo que ayudara a luchar contra la pobreza en toda la región. (Ver Limitar armamentismo ).