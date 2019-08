Conteo regresivo

none

La movilidad en la capital es un desastre. El alcalde Peñalosa desbarató el proyecto de metro subterráneo dejado por su antecesor para embarcarse en su propia propuesta y se desmontó del tren de la sabana, o Regiotram, impulsado por el gobernador de Cundinamarca. La red vial no crece, las vías públicas se mantienen deterioradas y colapsadas, la operación del Transmilenio deja mucho que desear, el SITP continúa siendo una bomba de tiempo y la primera línea del metro no sale a licitación.

Caso contrario a Bogotá, donde las rivalidades y excentricidades políticas han sido su principal problema histórico. Los alcaldes entrantes borran el pizarrón de sus antecesores; desechan sus proyectos, sin importar el nivel de avance; se enfocan en obras no siempre prioritarias o sin estudios, y asumen cierta complicidad en el retraso de construcciones que cargan el lastre de los sobrecostos o, como elefantes blancos, quedan sin terminar.

La Ciudad de la Eterna Primavera ha impuesto la pauta en la construcción de megaobras y no obstante los cambios de administración que suelen ser freno para la continuidad y celeridad de muchos de proyectos —como sucede en todas las ciudades colombianas—, es allí donde se tiene una cultura de gestión pública más coordinada y planificada.