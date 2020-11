La aceptación de los resultados de las elecciones en los Estados Unidos deja ver la enorme división que tiene ese país, pues la diferencia de votos no es nada grande. Las cifras dicen que Biden obtuvo 306 votos electorales y Trump 232. ¿Aceptará Trump los resultados?

Cuando George W. Bush ganó finalmente el conteo de votos en la Florida a Al Gore, tuvieron que pasar más de treinta días y dicen que este tiempo le costó a los Estados Unidos el no enfocarse en los ataques de las Torres Gemelas, del cual ya tenían información. Tal como van las cosas, es poco probable que suceda otro ataque, pero el daño a la reputación de la democracia es muy delicado, pues ese país hablando de trasteo de votos y fraude, suena más a una democracia del tercer mundo que a la primera potencia mundial.

Algunos líderes felicitaron a Biden, entre ellos, Boris Johnson, Angela Merkel, Justine Trudeau, Emmanuel Macron y el Papa entre otros que hicieron lo mismo. El mensaje es claro, buscan un dirigente con el que se pueda dialogar y no uno que solamente imponga sus condiciones. Se puede decir que le está cobrando su arrogancia, manera de ver las cosas y tomar decisiones unilateralmente sin consultar a otras potencias. Ni Putin ni Xi Xinpin de Rusia y China respectivamente han felicitado a Biden, pues por un lado se dice que Rusia influyó en la elección del año 2016 y China está en una situación bastante tensa con los Estados Unidos.

En occidente se requiere de un líder y claramente ni Inglaterra, Francia, Alemania o Canadá por mencionar algunos, tienen la fuerza necesaria para liderar el mundo occidental por sí solos. Se pensó en un momento que occidente tendría más de un líder, pero aparentemente no es lo ideal y el felicitar a Biden antes de que sean oficiales los apretados resultados dice bastante del hecho de que necesitan un verdadero líder, que sepa tomar decisiones, pero que las concerte con antelación, que los tenga en cuenta y que entienda que aun cuando los Estados Unidos son el país más desarrollado, el más grande, el que tiene la economía más robusta; comprenda que no es el único país que puede opinar y que sus decisiones pueden afectar a otros.

Se dice que laboratorios Pfizer sabía de su medicamento contra el Covid-19 con antelación y decidieron no hacerlo público al mundo antes de la elección, pues no querían que Trump usara este evento en su favor.

Es bien probable dada su personalidad, que Trump no conceda y no me extrañaría que no asistiera a la ceremonia de posesión de Biden. Si lo hace es claro que no sabe perder y el costo para los Estados Unidos será muy profundo, pues es la primera y más antigua democracia del mundo. Pero aparentemente a Trump no le sirven las reglas cuando pierde. Este no es el reality de televisión en el cual decía “you are fired”, es el mundo real.