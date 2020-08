Contraparte

El gran damnificado con el arresto domiciliario de Uribe es Petro, pues no tiene con quien controvertir, muy seguramente esto le quitará puntos en las encuestas que marcan las opciones para elegir el próximo Presidente. ¿Encontrará Petro otra figura pública de renombre y peso que le permita debatir sus ideas?

El debate de las elecciones presidenciales se caracteriza generalmente por tener rivales con ideas diferentes (Aun cuando Uribe no se puede lanzar), pero quien gana, debe gobernar para todos. Es un error pensar que se ganó y pretender que los votantes que perdieron no sean tenidos en cuenta. En los Estados Unidos pasó, Donald Trump gobierna mayoritariamente para los que lo eligieron, olvidando que una cosa es ser candidato y otra muy diferente ser presidente de unos y otros.

Platón tiene una frase famosa que dice, “la democracia surge después de que los pobres han conquistado a sus oponentes” es decir no busca un equilibrio entre ambos, busca un vencimiento y esto debería ocurrir solamente el día de las elecciones.

Claro, en Colombia existen grandes diferencias económicas y se tienen que corregir, pero esto no se arregla acabando con el rival, ¿si los que más tienen dinero dejan de tenerlo, de donde saldrá el dinero para los más necesitados? Sucederá lo que está pasando en Venezuela, que ni teniendo las mayores reservas de petróleo del mundo, puede mantenerse. Allá, ayudados por una buena dosis de cleptocracia, acabaron con la empresa privada y están viendo las consecuencias que sufre la economía. Otra cosa que olvida Petro, es que las personas se sacrifican para que sus hijos los superen, no para que vivan igual. No es que Petro este loco, solamente está mirando un aspecto del problema. El experimento ya se comprobó y en los países de la cortina de hierro no funcionó. ¿Alguna vez los ciudadanos de países democráticos, buscaron un mejor futuro en los países de la cortina de hierro?

El asunto consiste en tener un sistema justo, que permita que quienes más tienen tributen lo justo y necesario, pero nunca buscar acabarlos. Si Petro no cambia, muere políticamente, pues los electores no son brutos y entienden que el experimento comunista no funcionó. A Petro le tocó pedirle a los privados que volvieran a recoger las basuras ya que el distrito demostró que no pudo hacerlo eficientemente. Se llega al poder para administrar eficientemente y está demostrado hasta la saciedad que el sector público no es un buen administrador.

Es bastante probable que Petro encuentre un contradictor, pero este probablemente no será de la talla de Uribe, es así como al Uribe no hablar, deja a Petro sin discurso.