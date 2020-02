Casi todos los aspectos del barullo sobre la contratación por horas ilustran la pobreza del debate de políticas públicas en Colombia. Empecemos por el anuncio de la propuesta: como muchas otras ideas del Gobierno y el lobby empresarial (la frontera entre los dos es porosa), se lanzó la idea al aire sin un documento en el cual se dieran detalles, síntoma de un Gobierno falto de decisión, carente de transparencia y simultáneamente temeroso de la opinión pública.

Después, los medios y las redes sociales (otro caso en el cual la frontera es vergonzosamente porosa: si mañana desaparecieran las notas de prensa que reportan exclusivamente sobre un tuit o un hashtag, el país no perdería nada valioso) se dedicaron a amplificar la reacción ante una sola frase de la ministra, ridiculizando —como si su ridiculez y descaro fueran obvios, que para nada lo son— la idea de que tuviera sentido contratar trabajadores por horas. Así que ahora tenemos una nueva prueba de pureza ideológica en el país: quien considere que la propuesta tenga algún sentido es un ingenuo engañado por los enemigos de la clase trabajadora o, peor, un colaboracionista desvergonzado.

La pura verdad es que no sabemos lo suficiente para emitir un juicio. No sabemos, claro, porque el Gobierno no ha dado más detalles, y vale la pena que deje esa práctica de “socializar” ideas crudas antes de decidir por qué políticas da la cara. Sería bueno, por ejemplo, que nos dijeran si no les preocupa el aumento en la regresividad del sistema tributario que implicarían los aportes a BEPS de los trabajadores por horas, o cómo se haría para monitorear que al trabajador no se le exigieran más horas de las cotizadas. Pero estas son inquietudes que tienen respuestas plausibles, y el papel de los líderes de opinión es hacer preguntas incisivas e informadas, no azuzar el fuego de una indignación que, más que partidista, es fácil y perezosa.

