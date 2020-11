Conversatorio conservador

El 28 de octubre tuvo lugar un conversatorio virtual, promovido por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, en el que los hermanos Miguel y Enrique Gómez Martínez y su primo Mauricio Gómez Escobar comentaron sucesos que creen relevantes del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, su tío y padre, respectivamente. El evento no aportó dato nuevo sobre las mentiras que esa familia propala, siempre irresponsablemente y sin pruebas. Esta vez se trató de un evento político del Partido Conservador, con participación de su presidente, Omar Yepes, y otros como Carlos Holguín.

Ofició como anfitrión de esta cumbre partidista Gilberto Alzate Ronga, un delfín mediocre pero arrogante que envejeció imitando a su padre, el “Mariscal” Gilberto Alzate Avendaño, sin lograrlo, y aspirando a todo, sin que lo nombraran o eligieran en nada. En este anticipo azul del Halloween, los Gómez hicieron el ridículo otorgándose la palabra entre ellos para una vez más mentir sin dar a nadie posibilidad de contradecirlos, como les gusta. El propósito quedó claro desde el principio: trasladar al Partido Conservador el caso perdido que arrastran desde hace años para inculpar del crimen a inocentes con el fin, cada vez más lejano, de obtener una indemnización. Ahora, pues, el Partido Conservador liderará la presión a la Fiscalía, la Corte Suprema, la Comisión de Acusaciones y la JEP en la investigación por la muerte de Gómez. Una cruzada conservadora, como en las épocas de Laureano.

Para sorpresa de todos, lo que quedó en evidencia en las dos horas del tal conversatorio fueron las confesiones de Enrique Gómez M., que han pasado inadvertidas. La primera, admitir que ha conversado con Francisco Barbosa sobre este asunto (https://youtu.be/s6QFEJA86jg). Acceso directo al fiscal: ¡vaya privilegio! Valdría la pena que Barbosa informara sobre esas entrevistas que reconoce la familia Gómez y que, como es obvio, buscan influir en la investigación.

La otra perla es un escándalo. Enrique Gómez confesó que compareció en el Distrito Sur de Brooklyn, Estados Unidos, para declarar en favor del narcotraficante Luis Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño. Buscaba apoyar la pretensión del reo de rebaja de pena (https://youtu.be/EJaIxDTzCGk), en reciprocidad por la declaración que Gómez Bustamante rindiera sobre la muerte de Gómez Hurtado. La justicia norteamericana no le creyó al truculento sobrino. Y tuvo razón en no hacerlo: ¿cómo así que alias Rasguño declara en un expediente y los interesados intentan devolverle el favor asegurando que fue una colaboración eficaz, cuando la propia justicia no lo acogió? Un siniestro quid pro quo: yo declaro en tu causa y tú me ayudas en la mía. Torva alianza esta, que cobra importancia porque los Gómez han sostenido que la prueba reina contra Samper y Serpa es la declaración de Rasguño. Pero solo ahora revelan, al calor del ambigú partidista, el inmoral acuerdo del que la justicia gringa desconfió, pues no le creyó ni al narco ni al abogado.

Mauricio Gómez, excronista convertido en autor de informes babosos y tediosos, y perrito de todo noticiero donde le permitan repetir sus infamias, aprovechó la charla con sus copartidarios para declarar su aversión a la política. Difícil creerle. Porque tras esta declaración acusó al liberalismo de todo lo malo que le ocurrió a su padre. Incurrió, incluso, en la tontería de fustigar a los caricaturistas que dibujaron al líder conservador, pero olvidó que su padre dio a luz, junto con Ugo Barti, a Timoteo, gran caricaturista que hacía burlas de sus críticos y opositores, que es lo propio del humorista gráfico. Esa noche de confesiones, Mauricio dijo que le parecía insultante que los liberales caricaturizaran a su padre en vez de “debatir sus ideas”. Pero fue el propio Álvaro quien escribió que “el noble oficio” de la caricatura es, ante todo, “un ejercicio de la inteligencia”, y así lo ejerció en El Siglo.

Regresa la “república invivible” donde tronaba la voz calumniosa de Laureano. Sus nietos han trasladado la tribuna partidista del conservatismo a los estrados judiciales, donde cuentan con la influencia de la Fiscalía y las incursiones en predios de los jueces del subpresidente Duque, el nuevo abogado de la poderosa familia Gómez. Gran pastel. Será un ajuste de cuentas, como en los años 50, en que un partido persigue a otro, ahora por un tortuoso expediente judicial.

Adenda. Sí a la supresión del delito de aborto.

