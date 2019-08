Córtale las alas a la desigualdad

none

La última campaña ministerial contra el dengue se titula “Córtale las alas al dengue”, y está basada en los mismos remedios de siempre: fumigar y echarles la culpa a las poblaciones en riesgo. Con reportes alarmantes, no sólo en Sincelejo, sino también en ciudades como La Dorada, Cartagena y Bucaramanga (y con advertencias de que el cambio climático podría aumentar la proliferación del mosquito debido al aumento de las temperaturas), cabría quizá abrir una discusión en la que se hable del papel que en esta historia juega y jugará la desigualdad.

Almacenar agua de la llave que llega a horas inesperadas y en ritmos aleatorios requiere no sólo improvisación y tiempo, sino espacio. Lo mismo sucede con la cosecha de aguas de lluvia. Familias con cargas laborales y educativas pesadas tienen que buscar dónde y cuándo agarrar el agua. Esto se traduce muchas veces en cantidades de tinajas, baldes, tambores y ollas, guardados en la cocina, el patio, el baño y la sala-comedor. La frase “tapar los recipientes” cobra un sentido distinto cuando se piensa en la intermitencia cotidiana en los servicios en barrios informales. Familias en que, por ejemplo, los niños dejan de ir a la escuela la mañana en que “llega el agua” por la llave, para ayudar a almacenarla.