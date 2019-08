Corte Constitucional, hipocentro de polarización

none

Jorge Humberto Botero no apoya una reforma de la normativa propia de la tutela ni una reconfiguración de las cortes. Propone un “observatorio constitucional” de altas calidades para hacer control público a la Corte Constitucional.

2) La modificación del texto de la Constitución, no para actualizar la terminología utilizada por ella ante nuevas realidades sociales o tecnológicas, sino para modificarla (caso paradigmático: la sustitución, mediante fallos de tutela, de la noción constitucional de familia).

La Corte Constitucional ya no necesita decidir “en derecho” porque sus decisiones “crean derecho”, y decide “en política” cuando lo considera necesario. Naturalmente, esto deprime a los espíritus sensibles al Estado de derecho, y exaspera a los monstruos de la política.

Pero si a los magistrados de la Corte los elige el Congreso, ¿por qué los congresistas no escogen a otros?, podría preguntar un personero de colegio. Se puede contestar con la metáfora sísmica. El epicentro, lo visible, el punto donde más se siente el movimiento telúrico, es la composición de la Corte, sus decisiones divisivas o arbitrarias sin ningún control.

Hasta los personeros de colegio saben que la Corte Constitucional puede más que el Gobierno y el Congreso, y que no hay elecciones populares para llegar a ser magistrado de la Corte, la que sería la ambición natural dada la nueva distribución del poder.

Los partidos políticos saben que ganar la mayoría del Congreso de la República no basta para realizar un cambio de orientación de la sociedad porque la Corte le recortó al Congreso su poder de reforma de la Constitución.

También saben que si quieren modificar la Constitución para hacer viables sus propuestas, la última palabra no la tendrá el pueblo o electorado, sino la Corte Constitucional, no en términos formales o procedimentales, sino de contenido.

Los que se dedican a la política con noble propósito, no para enriquecerse, saben que sus programas o ideas de cambio dependerán de la evaluación de constitucionalidad, lo que es correcto.

Las urnas ya no son en Colombia la llave para decidir la orientación de la sociedad. Y esta, el rumbo de la sociedad, es la esencia de la aspiración de la política. Si quienes se dedican a la política ya no pueden aspirar a lo esencial, se crea un profundo malestar.