COVID-19 y su impacto en la vida de las mujeres

Sumado a todo esto, no podemos dejar de lado que la tensión en los hogares por el aislamiento tiende aumentar el riesgo de violencia familiar y sexual, haciendo a las mujeres y niñas más vulnerables. No podemos olvidar que en el mundo y en Colombia, al menos una de cada tres mujeres reportan violencia por parte de su pareja; y que el hogar sigue siendo el espacio más inseguro para las mujeres y las niñas.

En el mundo, millones de mujeres están en la primera línea de respuesta, asumiendo una mayor carga de trabajo y riesgos ante esta crisis, son el 70 % de quienes trabajan en los sectores sanitarios y sociales, realizando el triple del trabajo de cuidados no remunerados en comparación con los hombres. No solo en el ámbito de la salud vemos que existen múltiples implicancias de la crisis del coronavirus en la vida de las mujeres, también lo vemos en lo económico y en lo social. Esto se traduce en tiempo, recursos y energía que aportan desproporcionadamente las mujeres.