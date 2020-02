Crecimiento y distribución para una nueva era

Las causas de la distribución del ingreso no se exploran en los fundamentos científicos de las economías. Se interpreta como un fenómeno que se manifiesta en forma similar en todos los lugares. En la práctica tiende a diagnosticarse en los resultados. En los pronunciamientos de las Naciones Unidas, los foros de Davos y la revista The Economist se interpreta como algo que se da en forma similar en todos los países y que puede remediarse con políticas generalistas. Lo cierto es que las propuestas universales, como ampliar la educación y aumentar la tributación, resultaron insuficientes.

No existe otra variable que esté tan relacionada con el sistema económico como el crecimiento económico. El mercado no está en capacidad de impulsarlo y menos de ordenarlo. La organización del crecimiento y sus determinantes requiere una amplia presencia estatal. En la práctica se puede concretar en términos de una estrategia para que el capital, el ahorro, la educación, el sector externo y la industria crezcan por encima del producto nacional.

La experiencia de los últimos 40 años reveló que la eficiencia y el progreso no resultan del mayor rol del mercado. Los países quedaron expuestos a serias fallas en las áreas de control de la producción y el empleo; la industria, la agricultura evolucionan por debajo de su potencial. La organización monetaria internacional no garantiza los balances externos. Los países carecen de discrecionalidad para mantener el pleno empleo y la estabilidad de la balanza de pagos.