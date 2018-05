Crítica o pensamiento crítico

No solo por esta época de elecciones presidenciales observamos cómo se polariza la ciudadanía. Pareciera que se estuviera generalizando de manera descontrolada. Identificar porqué nos dejamos permear y polarizar es labor de cada individuo. Por ello es mejor tener un pensamiento crítico en lugar de criticar destructivamente.

Si el pensamiento post-culpa es amargo, entonces ¿Por qué no lo evitamos? Es cierto, todos sabemos que cargar con un sentimiento como el “guayabo moral” es tan o peor que una incómoda enfermedad, entonces por qué no lo evitamos. En algunos casos es casi que improbable que lo evitemos. Si es así, al menos deberíamos abogar por tener más pensamiento crítico en lugar de ser criticones. Mucho se ha hablado de la ausencia de pensamiento crítico impartido en la educación básica. Así las cosas lo que deberíamos pensar es en cómo, desde la casa logramos que nuestras descendencias lo adquieran. Por supuesto no puede ser solo un ideal desde la familia. El Estado debe garantizar un nivel de educación básico que permita a la inmensa mayoría de familias tener una educación básica garantizada.

En columnas pasadas había hablado del planteamiento, por parte del Estado, de reformas verdaderamente estructuradas. Y digo por parte del Estado porque no son los gobiernos, normalmente cuatrienios, los que pueden lograrlo. La razón es que cuatro años es definitivamente muy corto plazo para una planeación estratégica de los Estados. Si se llagase a plantear una estructura de instituciones que garanticen la ejecución de reformas estructurales estaremos al frente de la construcción de un Estado promisorio.

El asunto importante en el planteamiento de estas o esta reforma estructural, es con qué tanto pensamiento crítico se plantea. Estoy convencido que lo primero que debería gozar una reforma estructural es una total independencia y liberación de sesgo político y económico. Así las cosas, es necesario que podamos contar con la ayuda de instituciones u organismos no gubernamentales de pulcra reputación y relevancia. Iterar estos planteamientos con notables profesionales – con estudios doctorales y de demostrada pulcritud profesional – locales permitirá trazar la hoja de ruta de esa anhelada reforma estructural. Con ello estaríamos garantizando el nivel de pensamiento crítico y el establecimiento de piulares fundamentales, uno de ellos la educación.

Así las cosas, es necesario que evitemos el guayabo moral o ese tormento inmediato de culpa cuando se cometen errores. Está claro que parte de la solución es tener un pensamiento crítico en lugar de lanzar críticas destructivas. Pero mientras esto sucede y esperamos una solución de largo plazo como la de plantear y ejecutar una reforma estructural, es necesario que empecemos por cambiar pequeños detalles de nuestros comportamientos.

Uno de ellos podría ser el de no criticar a una persona por cierta inclinación política. En lugar de ello es mejor comprender de dónde viene su inclinación. Si esta inclinación viene por un profundo estudio de las propuestas de su candidato de preferencia, entonces podremos tener un debate sano en pro y en contra de los argumentos. Si por el contrario nos encontramos al frente de una inclinación política poco profunda y más apelando a un mensaje esperanzador pero poco cumplible de parte de su candidato de su preferencia, entonces estaremos al frente de un neófito. Es decir aquél a quien han adoctrinado con argumentos poco profundos. Si es así, ahí estará la prueba de qué tanto pensamiento crítico tenemos, pues si lo logras convencer de lo contrario, estarás haciendo mucho por tu país. Lo importante de esto es que debemos procurar o evitar el “guayabo moral” de haber perdido un amigo o conocido como consecuencia de una discusión de inclinación política con poca profundidad o por ausencia de pensamiento crítico.