Crucigrama de candidatos

En el sopor de esta pandemia, la baraja de las precandidaturas presidenciales es juego muy colombiano, que consiste en adivinar a quién estaremos posesionando dentro de año y medio, en la plaza de Bolívar de Bogotá, ojalá sin el temporal y la ventisca de agosto del 2018.

Se han venido mostrando ya algunos aspirantes. De manera muy sutil, en su columna dominical, Humberto de la Calle propone un prometedor encuentro entre las dos tendencias en que la paz de Santos repartió el país. Nunca nadie dice: es para que me elijan a mí, sino que es en procura de una figura de unidad.

De la Calle, hombre del proceso de paz de Santos, como hacedor del mismo, no es neutral entre lo que quedó segmentado y polarizado por un plebiscito del Sí y del No. Merecerían libros, más que los triunfalistas del nobel, que relataran, a modo de novela histórica, los días del desastre electoral para el Gobierno. El presidente encerrado en su despacho, el cortejo de colaboradores pisoteando de allá para acá las inestables alfombras de la sala de Gobelinos; De la Calle, lastimado en su segura candidatura, oculto para los medios.

Quienes ganaron con el No a los acuerdos no son ahora sus mejores ejecutores y han creado un tal ambiente en el cual es de creer que no vaya a prosperar la candidatura tardía de aquel negociador derrotado, a una con su jefe, en plebiscito de consulta. Pero es propio de políticos que guardan una secreta ambición, ser ilusos hasta el final.

Se trabaja igualmente la precandidatura del exgobernador antioqueño Sergio Fajardo, de gran carisma, recientemente lastimado por sus malquerientes con el tema de una imaginaria deuda personal, estimada en billones de pesos, responsabilidad de Contraloría que por su monto no cabe imaginar como resultado de la gestión de nadie y menos de un hombre de pulcritud reconocida. Tal desproporción es de risa, de modo que alguien sin ser ingeniero y menos de asombrosas obras de generación eléctrica deba responder por contratos mal ejecutoriados que estuvieron a cargo de expertos.

Y sigamos. De Petro se sabe que es nombre de figuración perpetua y que representa la opción más clara de la izquierda política. Tiene rechazos asegurados entre otros líderes de opinión y bien contados en encuestas. Se estima que el resultado para segunda vuelta se concretaría, según algunos (Juan Lozano, por ejemplo), entre Petro y Fajardo, enfrentadas una izquierda extrema y otra moderada, aunque en el caso Fajardo es bien difícil establecer si encarna izquierda alguna.

Los que ahora se reúnen los jueves, en la búsqueda de alguien que los unifique, jugarán a una sorpresa como podría ser Juan Manuel Galán o, si algún respaldo súbito recibe, el enjundioso Jorge Enrique Robledo, ya por la elección de Biden habilitado en cuanto a la edad. Continuaría.