¿Cuál retorno de la guerra?

none

“…el Gobierno colombiano debería pedirle a los Estados Unidos que le dé un ultimátum al dictador, pues se pone en peligro la seguridad nacional de nuestro país. Mientras estén en Venezuela, las autoridades no podrán combatirlos como corresponde”. (Felipe Zuleta Lleras, El Espectador, domingo 1 de septiembre de 2019).

Cualquiera sea el grado de intensidad de esta guerra, guerrita cansona y aburridora la llama un compadre mío de sacramento, no deja de ser una calamidad que altera y disocia cuanto toca el fragor de los combates, el calibre de sus morteros, las bombas que dejan caer aviones y helicópteros, la muerte de soldados y guerrilleros, y tantas y tan dañinas e imborrables secuelas que deja la guerra, no son para echar por la borda los esfuerzos inerciales que se intentan para pararla, los recientes y pasados, cuyo desenlace es siempre el incumplimiento de lo pactado y acordado, el asesinato selectivo o el genocidio sistemático de los del bando al que se le da el carácter de vencido por el hecho de haber depuesto las armas o comprometido unilateralmente a reparar a sus víctimas.

Que la guerra que ahora va a librarse entre la guerrilla de la Segunda Marquetalia y las Fuerzas Armadas, dicen, será “distinta”, con “nuevos jefes” y “nuevos horizontes”, con “retaguardia estratégica en Venezuela”, es asunto que no va a cambiar las dinámicas morbosas de una confrontación armada que, si bien en su acontecer de medio siglo ha tenido picos favorables a uno y otro de los contendientes, históricamente no registra vencedores, vencidos ni rendiciones. Ni acuerdo de paz alguno que se haya cumplido.