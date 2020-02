Cuando se pierde el juicio

La huella más profunda en el fondo de la sociedad de ese país, posiblemente sea la que deja el hecho de que, en nombre de una ostentosa lealtad partidista, se haya aceptado, sin juzgar a fondo, una conducta que en otras circunstancias, dentro de la propia tradición republicana, para no hablar del puritanismo de otros tiempos, habría sido digna de reproche, de la salida del presidente y de la pérdida del poder para su partido. La lectura popular de la conducta observada puede ser la de que los senadores republicanos habrían estado dispuestos a pagar, y pagaron, un precio muy alto en el campo de su respeto por la justicia, con tal de no perder la Casa Blanca.

Justo es reconocer que no se trató solamente de acciones inusuales o indebidas en una vía, pues al abuso de las prerrogativas del Ejecutivo, diseñadas para otras cosas, mas no para defenderse y evadir la acción de la justicia, se vinieron a sumar, de la otra parte, gestos de irrespeto institucional, como el de romper públicamente y con ostentación el texto del discurso presidencial sobre el estado de la unión.

Después de las celebraciones de un campo, y de la derrota anunciada del otro, que considera y seguirá pensado que no tuvo garantías elementales dentro del proceso, se comenzarán a advertir las huellas profundas que en el sistema político, y en la vida de la sociedad de los Estados Unidos, han dejado las incidencias del proceso y el enfrentamiento de un sector congresional con el presidente. El problema no es que dicha confrontación haya tenido lugar, pues es normal que se presenten diferencias entre dos poderes, que se equilibran entre sí en una democracia, sino la forma anómala en la que se obró al cerrar oportunidades a la oposición.

La reclamada y celebrada “victoria” del presidente en un proceso en el cual no fue posible apreciar todas las posibles pruebas, ni presentar sobre la base de ellas todos los argumentos que se pretendía plantear en su contra, puede ser por ahora motivo de satisfacción para el vencedor y sus amigos, pero traerá consecuencias preocupantes no solo para el partido sino para el conjunto de una nación que ha reclamado estándares que correspondan a la pretensión de ser significativa en los grandes términos de la historia.

Nada peor que un juicio llevado a cabo sin buen juicio; sin que sea posible ver el fondo del caso, como quien mira desde arriba un depósito de agua limpia. Nada mejor que hacer las cosas de manera tal que ninguna de las partes tenga motivo para salir a reclamar que no se tuvieron en cuenta pruebas que pretendía aportar para evaluar mejor los hechos objeto del litigio. “Audiatur et altera pars”, decían los romanos. En palabras de hoy: que se escuche por igual a la otra parte.