¿Cuándo y cómo terminará esta vaina?

A mi juicio, la propuesta más interesante es la de David L. Katz, presidente de True Health Initiative, que parte de la base de que para la gran mayoría, especialmente los jóvenes sin problemas de salud, el contagio no tiene efectos graves y a veces ningún efecto (en Corea, el 99 % de los infectados presentó síntomas suaves). La propuesta de Katz consiste, entonces, en limitar el aislamiento para quienes tienen riesgo elevado, los mayores y enfermos, escogidos de acuerdo con el análisis masivo de los datos obtenidos en la cuarentena, al tiempo que las personas de bajo riesgo salen a trabajar. Una condición esencial de su esquema es que se hagan exámenes generalizados y frecuentes a todas las personas, aun a quienes no tienen síntomas.

Con seguridad no va a ser el 13 de abril el final de la cuarentena decretada por el Gobierno. Sí puede llegar a su fin cuando se descubra una vacuna o un medicamento efectivo, algo que según los expertos puede ocurrir dentro de los próximos 18 meses o, si esto no se da, cuando la mayoría de la población se contagie y adquiera anticuerpos y así acabe la pandemia. En esta larga espera pueden suceder muchas cosas en nuestras vidas y en la economía.