Cuatro cartas de los lectores sobre el "Ñeñe"

Sobre el “Ñeñe” y la reacción del Centro Democrático

Totalmente de acuerdo con las investigaciones que deben realizar las autoridades y no los medios de comunicación, afortunadamente aún existen en este país de las maravillas periodistas valientes y comprometidos con la patria para atreverse a sacar a la luz la vergüenza de nuestra dirigencia política que, a través de toda la historia, ha mal dirigido a Colombia y que aún pretende continuar engañando a muchos incautos dándose de víctimas y de salvadores de una crisis económica, política y cultural que han provocado solo esos mismos que siempre han estado de generación en generación apoderados del Estado para continuar engañando a un pueblo que aún no despierta. Joaquín Carlos Castillo Rodríguez.

Sobre el “Ñeñe” II

Comparto lo expuesto en el editorial y agregaría que es costumbre de quien representa al Centro Democrático atacar a quienes se atreven a cuestionar o sacar a la luz pública sus actos de corrupción. Ese despotismo, cinismo y mal ejemplo es característica esencial del que dirige a ese partido. No sobra recordar que los dos gobiernos de Álvaro Uribe se caracterizaron por los continuos escándalos de corrupción, tan graves que hubieran dado para la caída de un mandatario en un país desarrollado. Lamentablemente, la historia se repite en este gobierno. Gladys García.

Sobre el “Ñeñe” III

Y, ¿qué investiga la Fiscalía por cuenta propia? Odebrecht, Ejército, Pizano, Nicacio y un largo etc., y ahora el Ñeñe... que de no ser por la prensa y los periodistas, no habrían salido a la luz... se deben investigar las gavetas de la Fiscalía y de seguro se llevarán sorpresas. Muchos tapados. En una democracia las investigaciones se deben alentar, máxime “si no se tiene rabo de paja”. Bien dice, “¿en qué momento investigar sobre posibles crímenes se convirtió en un acto antigobiernista?”. O. Samar.

Sobre el “Ñeñe” IV

Estoy de acuerdo con el editorial. ¡Qué partido político tan nefasto! Siempre se victimizan y no tienen más discurso que el de la “conspiración”, y a fin de cuentas son ellos los conspiradores que nos han devuelto al siglo XIX, o mejor, a la Edad Media con tantas artimañas. ¡Qué argumentación tan pobre! M. C. González.

