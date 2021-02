Sobre la estigmatización a un soldado

Es muy triste constatar que este país sigue armado hasta los dientes, hasta la lengua. Después de tantos esfuerzos por hacer la paz, hay aún muchas personas que no matan con balas, simplemente porque no tienen a mano un revólver, pero que usan las redes como sucedáneo para matar con el insulto y la violencia verbal, y para quienes la única alternativa que vale es la respuesta agresiva y el ningunear a quien dice algo en forma irreflexiva o que no se acomoda a sus ideas. Basta con mirar las cosas que escribe alguna gente en los espacios para mensajes de los programas de opinión por las redes, ahora tan de moda, para darse cuenta de la agresividad verbal de la que somos capaces.

Lamentablemente, 200 años de este síndrome de locura-violencia continuada y reforzada por los que quieren (y solo saben) dominar por el miedo no se curan en cinco años de un proceso de paz que todos sabemos imperfecto, pero siempre mejor que la guerra. Solo si mantenemos vivo un mensaje como el que ustedes y tantas organizaciones de paz envían, aun a pesar de los gritos y los aullidos de los lobos de la guerra, tendremos esperanza de que algún día, a punta de educación y del ejemplo de “nosotros, los mayores”, podremos liberar nuestros genes de esa aproximación siempre violenta a cada situación de la vida. Solo así nuestros nietos, tal vez, lograrán algún día aproximarse a un modo de vivir sin andar por ahí, matando con lo que haya a la mano, incluso con la palabra.

Saludos y gracias por su queja editorial, ojalá le cale a más de uno.

Guillermo Arias.

Sobre una caricatura

Me ha sorprendido muchísimo la caricatura de Osuna que pudo verse hace varios días en El Espectador titulada “Esclarecimientos modo JEP”, en la que retrata al presidente de esa jurisdicción, Eduardo Cifuentes, con una toga con bandas a lado y lado de los hombros y en ellas dibujadas sendas hoz y martillo, ícono de la Revolución Rusa, la URSS, los partidos comunistas. Tengo profundo respeto por los símbolos patrios, con excepción de la esvástica. Me pregunto: ¿tendrá el caricaturista Osuna prueba fehaciente de la pertenencia del Dr. Cifuentes al Partido Comunista de Colombia, de Rusia o de otro país? Admiro el arte de la caricatura y el señor Osuna es excelente en este ejercicio, pero debería o bien presentar las pruebas de la afiliación del Dr. Cifuentes al PC o establecer la diferencia entre caricatura y mentira.

Ana Rico de Alonso. Socióloga, UN.

