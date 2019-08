De Iván Cepeda sobre un editorial

A propósito del escrito editorial de El Espectador publicado el 16 de agosto de 2019, titulado “No más demoras con el proceso de Álvaro Uribe en la Corte Suprema”, en forma respetuosa y cordial me permito hacer los siguientes comentarios:

1. Coincido plenamente con el editorial en que es deseable e imperativo que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia cite a la mayor brevedad la indagatoria del senador Álvaro Uribe Vélez y del representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada. En mi condición de víctima en este proceso y en compañía de mis abogados así lo hemos solicitado, pues este largo litigio judicial ha durado ya siete años. No obstante, no comparto la afirmación de que la tardanza de la Corte sea injustificada. Se debe recordar que luego de que hace un año se llamara a indagatoria a los dos congresistas, se produjo el cambio estructural que introdujo el sistema de doble instancia y, con ello, la creación de nuevas salas en el alto tribunal, así como la designación de la magistrada Cristina Lombana, quien debió ser reemplazada por razones de su impedimento objetivo para adelantar este proceso. En realidad, el nuevo magistrado designado lleva pocos meses en esta función, en los que ha debido avocar el conocimiento del voluminoso expediente. Si alguna dilación hubiere en este asunto ha corrido a cargo de la defensa de los dos congresistas, que ha interpuesto diversos recursos con sus respectivas apelaciones.

2. Seguramente por no conocer el expediente, en el editorial se afirma en forma equivocada que el testigo principal del caso es una persona de “cambiantes testimonios”. Lo cierto, y suficientemente corroborado, es que, a pesar de dos intentos de asesinato, múltiples ofertas de soborno y presiones de todo tipo —ejercidas no por mí ni por mis abogados—, el testigo Juan Guillermo Monsalve ha mantenido idéntica su versión durante estos siete años. No se olvide, además, que quien abordó al testigo en cuanto se produjo la decisión de llamado a indagatoria fue uno de los abogados del senador Uribe, al parecer buscando cambiar la declaración de Monsalve que incrimina a su cliente.

3. El llamado a indagatoria que ha hecho la Corte Suprema de Justicia a los congresistas Uribe y Prada se fundamenta en un voluminoso expediente que contiene numerosas pruebas, decenas de testimonios, 21.000 interceptaciones de comunicaciones ordenadas y practicadas legalmente, numerosas inspecciones y diligencias de distinta índole. De esta forma, es necesario aclarar a la opinión pública que la decisión de llamar a indagatoria a un expresidente de la República, en su condición actual de senador, no se fundamenta en “un testigo que ha cambiado su versión en varias ocasiones”, sino en un sólido caudal probatorio. Iván Cepeda Castro. Senador de la República.

