De la academia y los acrónimos

De la academia

En uno de los recorridos que de pronto hago por los terrenos de la academia, me topé con un alto empleado de apellido Piedrahíta, pero que no le puso la tilde. Eso no es nuevo. Según mi buscador predilecto están casi empatados los que le ponen tilde con cuatro millones de webs que escriben ese apellido bien contra tres millones trescientos que no. Hace nueve años y medio mi colega y gran amigo Abel Méndez escribió en El Diario del Otún, hoy El Diario, lo siguiente: «El apellido Piedrahíta es una palabra de cuatro sílabas, cuya tilde disuelve el diptongo “ai” que no es disuelto por la h intermedia. Sin tilde queda una palabra de tres sílabas en la que el diptongo “ahi” se pronuncia como en la palabra “gaita”, que no lleva tilde y nadie la pronuncia “ga-i-ta” sino “gai-ta”. Así pues, para la correcta pronunciación de Piedra-hí-ta es necesaria la tilde. A esas, ¿qué dirá Piedrahíta?».

Los acrónimos

«La RedPapaz interpuso una acción de tutela contra la SIC y el Invima por permitir publicidad engañosa de bebidas…». El Espectador.

¿Otra vez los acrónimos? Pues sí. Es posible que a muchos de los que crecimos con Postobón, Coltejer, Fabricato, Inravisión, Everfit, Caracol y muchos más nos fastidien esas mayúsculas intermedias y finales que ponen los que se inventan esos acrónimos de hoy en día y que, sin abrir el libro de Ortografía 2010, van dañando nuestro idioma por imitar a los del país del norte. Canso estoy de decir que los acrónimos son palabras y que nuestras palabras no tienen mayúsculas intermedias ni finales. Y no sólo ese daño, sino que combinan letras que la morfología española evita. Tales como Emvarias, debe ser Envarias; Inpec, debe ser Impec; pymes, debe ser pimes; bacrim, como plural debe ser bacrimes y la primera como singular; Uniremington, debe ser Unirremington; UdeA, debe ser Udeá. Me siento orgulloso de haber logrado las tildes de Sisbén, Federacafé, Magabús e Isagén, pero no pude con Turibús que sigue recorriendo las calles de Medellín sin la tilde.

[email protected]