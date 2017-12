De la academia

«El objetivo del programa es formar Administradores de Empresas integrales…».

No se ve la necesidad de poner con mayúscula el nombre común «administradores de empresas».

De complementos

«Nuestro país le debía a don Hernando, como se la debe a tantos más, una edición así de su obra, con libros que no se deshojan al leerlos». El Tiempo.

Mi amigo Camilo Escobar preguntó al autor de este párrafo si el pronombre «la» de complemento directo o acusativo sería mejor en plural: «las». Antes de analizar la respuesta, me permito arreglar un asunto que se les pasó a los dos. Si el autor está hablando sólo de don Hernando los «tantos más» es uno solo, pero según lo que el autor quiso decir, puede quedar «a varios más». Entonces si son varios los acreedores, son varias las ediciones debidas. Observemos que la primera parte tiene un complemento indirecto o dativo redundante: «le» y «don Hernando». Sobra uno, si ya habíamos hablado de don Hernando, no es necesario repetir su nombre: «Nuestro país le debía una edición…»; si lo queremos repetir o lo decimos por primera vez: «Nuestro país debía a don Hernando…». Sin embargo, éste no es el caso que nos ocupa y lo expliqué para dejar en claro que este complemento es diferente del que nos sigue después. El otro «la» se trata de un complemento directo o acusativo que reemplaza las ediciones debidas a los varios más. Observemos que son tantas ediciones como la cantidad de los «varios más»; por consiguiente, ese complemento directo va en plural: «… como se las debe a varios más». En la respuesta a Camilo el autor responde sobre la frase «se los dije» que no cabe en este ejemplo, pues aquí son varias las ediciones, una para cada acreedor. «Es error común que la gente diga “se los dije”, o “se las traje”, cuando se habla de una sola cosa, como en este caso», según palabras del autor.

La Ortografía 2010

La Ortografía de la lengua española está de cumple y muchos profesionales de la palabra la desconocen. Ejemplo: las comillas de los apodos siguen apareciendo en muchos medios.

