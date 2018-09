De la ausencia del espíritu emprendedor

Mucho se ha hablado de la importancia de la creación de nuevas empresas de cara a la sostenibilidad económica de un estado. Si bien con la llegada de un nuevo mandatario al país del Sagrado Corazón genera buenas expectativas a los emprendedores, pero ¿Qué pasa con las compañías ya establecidas y qué beneficios podrán tener por tener un espíritu emprendedor? Los beneficios podrían ir más allá del ya conocido y anunciado tributario. Lo cierto del caso es que hay mucho camino por recorrer para ganarse los beneficios, no tributarios donde el más importante es el de la búsqueda de longevidad empresarial.

Generar ideas de negocio al interior de las empresas resulta muchas veces complicado. De la misma manera implementar una cultura innovadora dependerá en gran medida de qué tan innovadores son los líderes de las empresas y por supuesto todos los colaboradores. Es que la cultura empresarial no solo es aquella que se plasma por escrito sino aquella que en verdad se vive al interior de las compañías. Es por esto que la cultura empresarial es la suma de la cultura de cada uno de sus colaboradores, sin importar el cargo. Lograr tener un equipo de trabajo con cultura innovadora y además que trabaje en equipo y cohesionado será el pilar fundamental para tener una empresa innovadora y por ende generadora de nuevos productos o servicios que la harán perdurable en el tiempo. Ese será el mejor beneficio más allá de lo que puedan esperar del Estado.

Trabajar en pro del beneficio de los interesados claves de la organización debe ser la máxima de todas las empresas. Si se piensa de esa manera seguramente se estará pensando en longevidad empresarial. Dar beneficios a sus interesados claves calculando el retorno de inversión de largo plazo es pues uno o el principal objetivo que las empresas se deben trazar. Dejar de pensar en lo que los interesados claves, incluyendo el Estado, es la principal tarea de los líderes de empresas longevas o empresas con espíritu emprendedor o empresas con emprendimiento corporativo.

Estoy de acuerdo que parte de la excelencia operativa y la administración de la operación lleva a un estricto control del capital de trabajo. También estoy de acuerdo que la planeación tributaria es clave para mejorar el retorno de inversión pues más del 30% del beneficio neto se lo lleva el principal accionista: El Gobierno. ¿Cuánto tiempo toma tener la operación controlada en pro de la maximización de utilidades? Es una pregunta que para muchas compañías toma gran parte de su tiempo y derivado de ello presenta buenos resultados. Que esos resultados sean perdurables dependerá de qué tan enfocados están no solo en la excelencia operativa sino en una estrategia de largo plazo donde el emprendimiento corporativo no debería ser negociable.

Dar sin esperar recibir es una de las máximas que me enseñaron en casa. Es más se es más feliz cuando se da que cuando se recibe, por lo menos a mí me pasa. La recompensa de este comportamiento es inevitablemente grandiosa. Contratar colaboradores que se identifiquen con esta cultura es maximizar la posibilidad que la misma se pueda trasladar a las organizaciones. Así pues, la tarea será identificar este tipo de colaboradores, que podrían ser escasos, pero que si nos los encontramos seguramente daremos un paso importante en pro de la construcción de organizaciones duraderas y/o longevas. La causa raíz pues de la ausencia de estos colaboradores no está en la universidad ni en el colegio, sigo pensando que está en casa.

