De la perdurabilidad y otros desafíos

Desde que nos empezamos a dar cuenta de los riesgos latentes del mundo frente al cambio climático comenzamos a escuchar cada vez más los asuntos de sostenibilidad. Estas discusiones se han convertido, en algunos casos, en pan de cada día. No obstante, el entendimiento de manera holística debería ser la máxima en lugar de hacer repeticiones de mensajes – algunos de ellos erróneos – acerca de lo que verdaderamente significa sostenibilidad. Si la génesis de la discusión es el cambio climático y sus efectos devastadores, entonces valdría la pena conocer la planeación estratégica de los estados y la forma de mitigarlo. Por su parte, las empresas privadas deberían tener presente que no solo es un asunto de cambio climático y de la discusión de si se es “verde” o ambientalmente responsable o no, sino cómo esta discusión resulta estratégica para su perdurabilidad.

En efecto de lo que se debería estar hablando es de perdurabilidad. Entendiendo ello como el poder ser duradero en el tiempo. El centro de esta discusión se basa incluso en la longevidad del ser humano. Hemos visto que con avances científicos, la edad del ser humano se ha logrado prolongar. De esta manera son más los desafíos de la sociedad y por supuesto de la economía para poder sostener económica y socialmente a una sociedad cada vez más longeva. De la misma manera como se ha investigado la longevidad humana, los Estados y las empresas privadas deberían estar investigando la mejor manera de ser relevante en los mercados y producto de ello puedan ser empresas o Estados perdurables.

La discusión pues trasciende de una simple tertulia acerca de la sostenibilidad. Muchos de los que la asocian con el medio ambiente por ejemplo, se quedan con solo una cara de la moneda sin que ello no sea importante. La otra discusión y además complementaria, es cómo se logra ser sostenible sin los recursos (monetarios y no monetarios) para ello y lo más importante sin una planeación estratégica empresarial y de Estado. Para ello es necesario que los líderes empresariales y de Estado, comprendan de manera completa que el asunto de sostenibilidad debe ser visto más como una obligación que como un asunto de moda.

Lograr que las empresas sean perdurables en el tiempo implica no solo ser sostenibles medioambientalmente sino que busquen constantemente una renovación estratégica y se reinventen o reinventen sus productos o servicios. Cualquier organización que no esté pensando en esta renovación es una organización que estará destinada al fracaso y por ende su discusión de sostenibilidad o perdurabilidad quedará en el entredicho. Así las cosas, no solo hay que quedarse con lo lógico de su análisis financiero actual sino cómo se puede prolongar o hacer longevo ese resultado financiero, en el entendido que el actual sea bueno. Para ello es necesario que se ponga en el centro de su estrategia a sus clientes, y a sus interesados claves (Reguladores, colaboradores, proveedores y la sociedad misma). Entender qué tan trascendental son sus productos o servicios ofrecidos será el puntapié para una discusión holística en esta materia.

Hacer entonces las inversiones necesarias para buscar la perdurabilidad será entonces una de las tareas de los líderes de Estado y de las empresas. Empezar por definir una planeación estrategia en materia de perdurabilidad debe ser el primer paso. Así las cosas, la discusión y cuestionamiento de si sus productos o servicios ofrecidos son relevantes y además trascendentes positivamente en la sociedad debe ser una asunto crítico de cara a la definición de su estrategia de negocio o si por el contrario amerite el resurgimiento de nuevas oportunidades de negocio para las compañías o para los estados. Con ello no solo se despierta la sensibilidad con respecto de la perdurabilidad del negocio sino que se despierta el espíritu emprendedor de las organizaciones.