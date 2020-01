De Minera El Roble, Miner S.A.

No es cierto lo que sugiere este aparado del artículo: “Es que además de cobre, extraen una buena cantidad de oro y platino, pero por ser extranjeros nadie les hace control y lo que le queda al municipio es casi nada”. Minera El Roble se dedica a la producción de concentrado de cobre, con contenido de oro y plata, no extraemos platino. Por otro lado, el cumplimiento de nuestra compañía en todo lo que se refiere a los asuntos que la regulan, entre ellos las prácticas ambientales, laborales, tributarias, de regalías, desarrollo de la operación y demás asuntos requeridos para las empresas de minería, es acorde a la normatividad colombiana y no puede quedar en entredicho nuestro actuar.

Adicionalmente, las fotografías que apoyan el artículo no corresponden al estado actual de nuestra operación, ni del municipio. Comparando las fotos utilizadas en la publicación con el estado actual de nuestra operación, es evidente la diferencia y es claro que no corresponden a la realidad operativa.