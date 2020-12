De columnistas y comentarios

Las columnas del pasado sábado estaban plenas de contenidos interesantes y valiosos, que como todos los días espero disfrutar antes de dedicarme a otras actividades personales y profesionales. Algunas veces he dejado comentarios que en general apuntan a resaltar lo más valioso de los escritos, porque realmente vale la pena destacarlos como aportes que contribuyen a percibir perspectivas diversas sobre temas que a todos nos deben interesar.

Ese día resalté algunos de ellos. Pero cuando ciertos lectores ocupan los espacios para denigrar no solo de los columnistas, sino de quienes opinan sobre sus escritos, los foros pierden su valor y se convierten en discusiones vacías que no aportan nada a la construcción de caminos que conduzcan a mejorar las condiciones de un país que requiere más tolerancia y empatía frente a las grandes dificultades que estamos afrontando.

Entre sus columnistas algunos son de mi preferencia, con otros no estoy de acuerdo y de unos pocos definitivamente me asombra su falta de rigor científico cuando abordan temas complejos que requieren más que una opinión. Pero, en general, los leo a todos y trato de resistirme a dar mi opinión, aunque a veces la tentación es muy grande y he podido fallar en mis apreciaciones, por lo cual les pido disculpas.

Seguiré leyendo El Espectador y analizando para mí los aportes que logre en todas sus noticias, guardando mis apreciaciones como parte del fortalecimiento de mi criterio y de mi conocimiento.

Hernando Murillo Gómez. Cali.

Sobre los Personajes del Año (I)

Con todo respeto y con todo cariño, como suscriptor, académico e investigador, creo que en este especial les faltó incluir a los epidemiólogos, que hemos soportado con nuestra formación académica las diversas opiniones y sugerencias tanto a los tomadores de decisiones como a la comunidad en general por la situación que vive el país.

Jorge Martín Rodríguez Hernández.

Sobre los Personajes del Año (II)

Está bien la selección, pero debería hacerse un reconocimiento a los adultos mayores y a todo el personal de salud (no solo médicos) que laboró en medio de la pandemia, así como a los trabajadores en los hospitales: limpieza, alimentos, administrativos... ellos arriesgaron su vida y fueron fundamentales en las etapas más difíciles. Ojalá los tomaran en cuenta.

Johana Pulido.

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com