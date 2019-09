Defendamos la paz

none

Defender la paz no es otra cosa que exigir el cumplimiento inexorable de la ley y sus efectos. Lo otro, la tolerancia frente a los abusos, es, además de una estrategia electorera, el camino pavimentado a una nueva etapa de violencia.

Y así como sabían desde el principio que nunca cumplirían el acuerdo, también tenían certeza de que nadie diferente a “los enemigos de la paz” se atrevería a reclamárselos. Y así fue. Ninguna autoridad dijo nada cuando multiplicaron por cinco la coca, cuando no devolvieron a los niños reclutados, cuando olvidaron delatar a sus socios en el negocio de la droga, cuando tomaron del pelo a la justicia, cuando omitieron la verdad y la reparación o cuando se quedaron con los bienes en manos de sus testaferros. Ellos ya sabían que había un sector de la opinión y de la institucionalidad dispuesto a tolerarlo todo en nombre de la defensa de la paz.

No se equivocaban. Habiendo conseguido aquello que querían en la negociación, el resto lo obtendrían luego por añadidura mientras posaban como adalides de la paz, la moral y la reconciliación.

Se ignoró en La Habana esta realidad, y a la postre y con afán se suscribió un acuerdo con cláusulas pétreas y cargas exorbitantes para la democracia colombiana y para un amplio sector de la opinión. La facción radical de la guerrilla, la misma que está nuevamente en armas, estiró hasta donde pudo el acuerdo en favor suyo y, ciertamente, logró casi todo cuanto quiso, amenazando con el abandono del proceso. A pesar de sus abusos y perversiones, encontraron terreno fértil a sus presiones en un grupo de negociadores del Gobierno dispuestos a firmar cualquier cosa con tal de que el anhelado acuerdo no se les fuera de las manos. Eran tan poderosas sus amenazas y tan sumisos sus interlocutores, que pocas veces encontraron negativas.