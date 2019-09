Del asesinato considerado como… un ‘falso negativo’

none

Al cierre de esta columna El Espectador informó que “fueron capturadas dos personas que habrían participado en el crimen de Orley García”, y que “serían simpatizantes de una corriente política distinta a la del político local asesinado”. La fuente de la información no da nombres (¿por qué no?), solo habla de alias ‘Cagacinco’, quien “habría sido el encargado de disparar contra el candidato García”. Del otro solo se dice que “fue detenido en la salida de la iglesia de Toledo, donde se cumplía una eucaristía en honor al político asesinado”. ( Ver noticia ).

Caso contrario al de la candidata del Partido Liberal a la alcaldía de Suárez (Cauca), Karina García, asesinada e incinerada en compañía de su madre y otras cuatro personas dentro de un vehículo. Esto no fue un falso negativo sino una verdadera masacre, planeada y ejecutada a sangre fría y con el evidente propósito de sembrar terror en la región, con una diferencia notoria a lo de Toledo: en Suárez no va a ganar el candidato que remplace a Karina.

Una segunda hipótesis -en parte sustentable- podría atribuir el crimen a las disidencias de las Farc, hoy comandadas por Iván Márquez y Santrich, en “respuesta a la traición del Estado al acuerdo de paz de La Habana”. ( Ver video ). Pero el modus operandi no permite pensar que se trate de un plan pistola, atribuible a ellos. Según el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Giovanny Buitrago, a Orley García un francotirador le disparó un solo tiro certero con una escopeta desde un matorral, desmintiendo la versión que hablaba de 13 impactos de fusil. ( Ver noticia ).

Sea como fuere, lo que no se puede ocultar es que a la extrema derecha colombiana -tan emparentada con la ‘mano negra’- nunca le ha temblado la mano a la hora de inmolar a uno o más de los suyos si es “por el bien de la Patria”. Lo definen como bajas colaterales. Ahí caben desde la salvaje retoma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985 -cuando hubo un golpe de Estado de 24 horas- hasta el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado diez años después (2 de noviembre de 1995) cuando creyeron que al matarlo iban a tumbar el gobierno de Ernesto Samper.

La primera pregunta que se hace el investigador ante la escena del crimen es ¿a quién le sirve? El primer beneficiado por obviedad es el Centro Democrático, porque adquiere aureola de víctima (ya no de victimario), pero ello no significa que se pueda tender sobre esa agrupación un manto de sospecha. Serán la investigación de la Fiscalía la que determine los verdaderos culpables.

La tesis -incontrovertible- es que con la llegada de Iván Duque a la presidencia se incrementaron hasta el delirio los niveles de violencia en Colombia, debido a que los detentadores del poder necesitan de esa violencia para distraer la atención y así mantener impune a su patrón. A eso se le llama "pescar en río revuelto". La resurrección de los grupos paramilitares, la cadena de homicidios selectivos sobre líderes sociales y la avalancha de amenazas (contra los que dejan vivos) no es casual, se inscribe dentro del objetivo táctico-estratégico de aniquilamiento progresivo del “enemigo”, y es de clara inspiración militar.