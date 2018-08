Del balance de vida, sus interpretaciones

Al hacer un balance entre qué tanto trabajamos y qué tanto tiempo se le invierte a las actividades personales muchas son las discusiones. Las conclusiones dependerán, en gran parte de muchos aspectos, incluyendo el famoso cambio generacional. Por ejemplo, para un milenial seguramente cuando se le pregunta qué tan importante es para él el tiempo personal versus el tiempo profesional seguramente el primero se llevará los honores. Por el contrario para quienes somos de generaciones anteriores el sentido y pertenencia con su actividad profesional inclina la balanza. Lo importante de esta discusión finalmente es qué tanto se balancea el tiempo personal con el tiempo laboral de cara a mejorar la productividad personal y de la sociedad y por ende de la economía.

No se trata de qué tan chapado a la antigua se está. A mi gusto, independientemente del cambio generacional, lo realmente importante es la calidad de tiempo. Sí, la calidad de tiempo que se le invierte a lo laboral y por supuesto a uno mismo y a su familia. El sentido común, para mi es el que prima en este tipo de discusiones. Si para algún profesional, independientemente de a qué generación pertenezca, lo importante es poderle brindar comodidades a su núcleo familiar, éste profesional deberá ser lo suficientemente listo para poder satisfacer sus necesidades y la de su núcleo familiar. Sé que algunos se preguntarán que el dinero no lo es todo. En eso estoy de acuerdo, pero también me pego a la segunda parte del adagio popular que dice que no lo es todo… pero ayuda. Independientemente de tener lo necesario, algo tendrá que hacer este profesional en pro de su bienestar y el de los suyos.

Por otro lado, están los que piensan que para poder brindarle un bienestar integral a su familia deberán esforzarse mucho en materia laboral. Con ello se estaría dispuesto, incluso, a sacrificar el tiempo con su familia. Por supuesto que todo en exceso es malo. No obstante, hay quienes prefieren invertir mucho tiempo en su vida laborar con el propósito de ahorrar lo suficiente de cara a tener un futuro promisorio para su retiro y para poder brindarle lo mejor, materialmente hablando, a sus familiares. Muchas de las críticas a estos profesionales o emprendedores viene normalmente no de su núcleo familiar sino de amigos familiares no cercanos. Lo clave para estos profesionales es poder dedicar calidad de tiempo a su familia y buscar el mejor retorno de inversión en el tiempo laboral. Si esto se logra seguramente vendrá la recompensa familiar.

Ahora bien si ponemos en contexto la discusión y se de hablar de familia se trata, lo que hay que tener claro es no solo el tiempo de quien trabaja sino también el tiempo de sus familiares. Hacer la intersección de tiempos entre quienes trabajan y su familia será la clave de la discusión. Para hablarlo en palabras sencillas, habría que sacar la cuenta del tiempo con el que se cuenta para los niños, en caso de tenerlos. Si por ejemplo estamos con bebés, habrá que tener claro que la mayoría del tiempo, ellos o estarán durmiendo o estarán comiendo. A mi gusto se debería poder tener espacio suficiente para poder compartir la mayor parte del tiempo mientras estén pequeños. Otra historia resulta cuando comienzan a ir al colegio. Para ser honestos, los niños inviertes más de ocho horas entre estudio y extracurriculares. Así las cosas, mientras ellos están al frente de sus deberes, los padres deberían estar al frente de las suyas. Con ello la historia de la calidad de tiempo se limitaría a disfrutarlos al 100% los fines de semana.

Por supuesto si se logra equilibrar el esfuerzo laboral y personal, estaríamos al frente de la medida perfecta. Evitar la adicción laborar por supuesto será una de las tareas para quienes nos apasiona nuestro trabajo. Encontrar este equilibrio no solo mejora su salud mental y general sino que también mejora la productividad laboral. Lograr encontrar el espacio perfecto y mejorar la productividad, será pues la tarea por hacer, tanto para los profesionales como para las empresas y para el Estado.