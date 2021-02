Del Centro Democrático sobre un editorial

La jugadita era meter a Uribe a la cárcel

En referencia a la editorial titulada “Sin Monsalve el caso es débil por eso debe declarar” nos permitimos hacer las siguientes precisiones:

Dice el artículo: “Sin embargo, que el proceso se haya alargado durante tanto tiempo y se haya empantanado con declaraciones maliciosas en contra de la Corte Suprema de Justicia, así como la ´jugadita’ de renunciar al Senado, no ha hecho sino afectar la legitimidad de las instituciones. En el proceso de defensa no todo vale la actitud por parte de uno de los líderes políticos más importantes en la historia del país ha sido muy dañina para el Estado de Derecho”

En referencia al texto del periódico El Espectador, es necesario reiterar ante la opinión pública los hechos que antecedieron y como se desarrollaron las actuaciones por parte de un sector de la Corte Suprema de Justicia en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

1. Investigación a espalda de Álvaro Uribe: La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en cabeza del entonces magistrado José Luis Barceló, negó a la defensa del expresidente Álvaro Uribe que estuviera adelantando investigación alguna. Lo anterior, no obstante que el magistrado Barceló había expresado a varios periodistas en la campaña electoral de 2018 que metería a Uribe a la cárcel. De manera sorpresiva y derivado de supuestas pruebas aportadas por la defensa de Iván Cepeda y la exesposa del testigo Monsalve, anunció llamado a indagatoria al expresidente sin permitir una versión libre como elemento básico del derecho de defensa.

2. Interceptaciones ilegales: La Corte Suprema de Justicia interceptó ilegalmente comunicaciones al señor expresidente Uribe. No obstante que, desde el CTI de la Fiscalía General de la Nación advirtieron de manera temprana al despacho que la persona a la cual escuchaban era Álvaro Uribe Vélez y no Niltón Córdoba Manyoma. Barceló y su magistrado auxiliar Iván Cortes –hoy en la JEP- ordenaron continuar con la escucha ilegal.

Dentro de las órdenes también se interceptaron las conversaciones cliente con los abogados, vulnerando así una de las garantías universales del derecho de defensa.

3. La Corte no permitió contrainterrogar al testigo: La Corte Suprema de Justicia impidió que la defensa del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez contrainterrogara al supuesto “testigo estrella” del caso. El mismo que hoy se niega a hablarle a la Fiscalía General de la Nación cuando tiene el deber legal de hacerlo.

El país también recuerda como la magistrada auxiliar Sandra Yepes Arroyave –hoy en la JEP- entonces adscrita al despacho de Barceló, impulsó y condujo las respuestas que otorgó Monsalve.

4. Magistrado Reyes no quiso escuchar testigos claves: En el desarrollo de la investigación en la Sala de Instrucción, sin razón alguna, magistrado Reyes se negó a recibir testimonios fundamentales para el esclarecimiento del caso:

No quiso escuchar a Juan Carlos Sierra, Alias “el tuso” quien en reiteradas oportunidades ha manifestado que recibió visitas de Iván Cepeda e igualmente manifestó que recibió mensajes por parte del magistrado José Luis Barceló para hablar en contra del expresidente Uribe.

Sierra además ha reiterado que nunca fue contactado por Álvaro Uribe. Reyes así lo indicó de manera falsa en el auto que privó de la libertad al expresidente.

Magistrado Reyes también se negó a escuchar al Diputado de Antioquia Roque Arismendy, a Juan Manuel Aguilar, a la ex agente de la CIA Lisa Ruth, testimonios que hubiesen aclarado como Álvaro Uribe nunca buscó testimonios de Sierra, a quien el expresidente extraditó a los EEUU

Reyes se negó a escuchar al señor Ricardo Williamson, quien informó a Vicky Jaramillo sobre la intención de retractarse de mentiras que expresó Juan Guillermo Monsalve al interior de la cárcel.

5. Magistrado Reyes NO informó conflicto de interés: Reyes no informó que fue contratista del Gobierno Santos con un monto que ascendió a 575 millones de pesos en el marco de las negociaciones de la Habana entre el Gobierno Nacional y la Guerrilla del as FARC. El objeto

del contrato consistió en la visita y búsqueda de información en las cárceles en relación con miembros de esa guerrilla.

Magistrado Reyes llevó a su despacho de la Corte y otorgó roles en la investigación contra el expresidente a la señora Elsa Margarita Gelves, quien a su vez fue la supervisora del contrato que suscribió Reyes con el Gobierno Santos

La opinión pública conoce que el expresidente Álvaro Uribe fue férreo opositor a las negociaciones y acuerdos de la Habana, Cuba.

6. Magistrado Reyes no practicó pruebas a equipos incautados a Monsalve: En el mes de enero de 2020 el INPEC incautó varios equipos celulares, computadores y 7 sim cards al condenado Juan Guillermo Monsalve. nunca se conoció que la Corte Suprema de Justicia haya desarrollado investigación o prueba técnica sobre estos equipos.

7. Los magistrados Reyes y Barceló han afirmado que “Uribe es un peligro para la sociedad porque obstruye la justicia”. ¿Por qué tardaron más de dos en privar de la libertad a alguien con esas características?

8. Filtraciones selectivas a ciertos sectores de la prensa: Durante el tiempo que el caso del expresidente Uribe estuvo bajo la competencia de la Corte Suprema de Justicia, se caracterizó por la filtración de piezas procesales de manera permanente, fragmentada y dirigida a causar daño con informaciones parciales y sesgadas que afectaron el derecho al buen nombre del expresidente. Todo por vía de medios de comunicación, periodistas y blogueros adversos a Álvaro Uribe Vélez.

9. El expresidente Álvaro Uribe Vélez siempre acude a llamados de la justicia.

Centro Democrático