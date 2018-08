Del lenguaje de las noticias y otros poderes

Alguna vez creí que todos hablábamos el mismo lenguaje, pero con el tiempo me di cuenta de que no era tan así. Creí en el lenguaje de las noticias, y por lo tanto, en las noticias, hasta que de tanto oír y ver y leer noticias me di cuenta de que ese lenguaje noticioso era el mejor disfraz de veracidad que había. Tiempo pasado, objetivo, distante. Qué ocurrió, quién hizo que ocurriera, dónde y cuándo y por qué. Ningún adjetivo calificativo, para que el lector no dudara jamás de que había alguna interpretación del periodista. Una perfecta tercera persona y un lenguaje escueto y gramaticalmente correcto, pues un simple error atentaría contra la credibilidad.

Los periodistas respondían esas preguntas en cinco minutos, mientras los investigadores del hecho tal vez jamás llegaban a responderlas, tras semanas y meses de búsquedas, de pistas, de entrevistas. Y yo creía, por supuesto, como creíamos todos. Si alguien dudaba, otro alguien le decía con tono de solemnidad que lo habían dicho en el noticiero, o que lo habían escrito en el periódico. Con el tiempo descubrí que el disfraz de veracidad había empezado a confeccionarse en las universidades, donde los profesores repetían la vieja fórmula una y otra vez, sin preguntarse de dónde había salido, quién se la había inventado, y sobre todo, por qué y para qué.

Repetían, y luego, en las salas de redacción, volvían a repetir lo que les habían dicho en las aulas, hasta formar esos absolutos que se llamaron noticia, o periódico, o noticiero. El disfraz era y fue y sigue siendo perfecto para inundarnos de información, siempre disfrazada de verídica, y para convencernos de que los buenos eran los que ellos o sus jefes querían que fueran los buenos, y los malos, sus malos, porque los periódicos fueron siempre de alguien y lo siguen siendo, y las agencias de noticias también, y los humanos siempre estuvimos hechos de intereses. El disfraz de veracidad daba y dio para todo. Entonces surgieron oficinas de prensa y agencias de comunicaciones para lavarle la imagen a quien pagara por ello, y en el baile hubo billetes, viajes, invitaciones, premios y regalos para los disfrazados. La noticia se vendió al mejor postor y explotó su propio lenguaje de exclusión.

Un lenguaje de exclusión como el de los economistas y los abogados, los militares o académicos en general, y todo gremio que se preciara de serlo, que yo no lograba entender, porque en lugar de comunicar, era un lenguaje que buscaba apartar, y apartar para poder engañar y cobrar unos cuantos miles de pesos más. Comprendí que la exclusión le daba réditos a quien excluía, y que posiblemente era el mayor de los poderes, pues sumía al excluido en una ignorancia, por no decir, en la ignorancia. En un pedestal estaban ellos con su sabiduría y sus palabrejas, perfectamente estudiadas y discutidas en sus reuniones para ahondar la brecha. Abajo quedábamos los ignorantes.

Los ignorantes que dependíamos, y por depender, pagábamos, obedecíamos, creíamos en lo que decían y en sus promesas y acabábamos por ser, necesariamente, ingenuos. Yo he sido ignorante, ingenuo, dependiente y sumiso. He tenido que pagarle a alguien de lenguaje excluyente una y mil veces para que me solucione uno y mil problemas que él mismo se inventó con su lenguaje. Es decir, no había problema, sino un disfraz de problema.

He obedecido porque he dependido, y he dependido, porque he sido uno más entre tantos millones a los que educaron para ser sumisos, humildes e ignorantes, y para creer que todos hablábamos en el mismo lenguaje, y que quienes no lo hablaban, eran dueños de una verdad absoluta, inaccesible y divina.