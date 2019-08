Del oficio

none

Habría que indagar con Mauricio Puerta el significado de esas infaustas señales, con Marte en Leo, y pedirle, que se las interprete al presidente Duque, pues cuanto toca con Carrasquilla, que debería ser el arúspice, es caso perdido: no tiene ni idea.

Tampoco ha dado con la cura la receta que el presidente Duque prescribió para todos esos males ni ha producido efecto alguno el remedio: la Ley de Financiamiento para reducir los impuestos a las empresas y otorgarles exenciones billonarias, y el no menos indicado de cambiar el precario modelo económico actual por uno aún menos productivo y light como el vigente, con aroma y sabor a cítricos: la economía naranja.