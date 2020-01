Del paro y los lambones

El paro no es de “buenos” ni de “malos”, es un ejercicio de la libertad y una consecuencia de las eternas tropelías del sistema (del gobierno, del régimen) contra las mayorías que, cada día, con más lucidez, aprenden a no tragar entero.

Se sabe desde hace tiempos que quien controla la difusión, la transmisión o la comunicación de las palabras adquiere un enorme poder. Ya no solo vigila, maneja, reprime e impone su visión del mundo, sino que manipula conciencias, cambia significados de las palabras, crea una neolengua, como acaece en la vigente novela 1984, de George Orwell. Y, en un proceso de tergiversación de significados, puede, como sucedió en nefandos tiempos, que los que se oponen son no solo los “malos”, sino los “guerrilleros de civil", los “comunistas”, los “vándalos” …

Se quiere dar la apariencia de que el paro es inútil. No faltan los arrodillados, los que desde su lambonería y su hostilidad frente a todo lo que esté conectado con las reivindicaciones populares y con la justicia social, se desviven por decir que los del paro son “vándalos”. Sucedió con los rayones que, infiltrados o desubicados que no representan ni defienden los objetivos del movimiento, hicieron en un hotel y un banco. Está bien que se “emputen” por la ensuciada de paredes, pero que no olviden que también hay que indignarse por los asesinatos de líderes sociales, por las mentiras oficiales, por las reformas antipopulares y un largo etcétera de agresiones contra la mayoría de la población.

Es posible que el paro nacional del 21 de noviembre y sus proyecciones en otras jornadas, incluidos los cacerolazos, el sistema (el régimen, el gobierno) los absorba, los agote, los asedie hasta querer marchitarlo. Es posible. Al no responder a las justas peticiones, a las motivaciones de la masiva resistencia, y ni siquiera atender al Comité de Paro, lo que busca es cansarlos y, de paso, ir horadando la protesta. Y modos de esta situación se pueden dar no solo con la represión, sino, como se ha visto, con el lenguaje y las tergiversaciones.