Derivas peligrosas

Nuestra sociedad está a prueba. Las experiencias de gobiernos y pueblos ajenos nos tienen que servir de referentes, a todos, para no incurrir en equivocaciones como las que ya se han cometido. No solamente debemos apoyar a nuestras autoridades sino comprenderlas. Criticarlas sanamente y al tiempo proponer medidas. Pero, sobre todo, creer que con disciplina y solidaridad saldremos adelante de este trance que, como otros, pone a prueba nuestra fuerza como sociedad. Una sociedad que, en medio de tremendas dificultades, ha aprendido a avanzar por su cuenta. Y que ahora está retada en su capacidad de resistencia, disciplina y solidaridad.

Es posible que, ante la contundencia diaria de otras enfermedades, más letales que las del virus cuyo nombre, a su vez constituido en virus informativo, tiene invadidos todos los medios de comunicación, formales y demás, el que ahora nos tiene en cuarentena no sea el más peligroso. Pero el hecho es que su presencia ya ha sido capaz de desestabilizar al mundo entero. Y es frente a esa evidencia que se pone de manifiesto nuestra obligación de no caer en la peor de las derivas, más peligrosa que las de las posibles fallas de los gobiernos, como es la del desánimo generalizado, el pesimismo, la derrota anticipada y la rendición.

El mundo necesita en este momento líderes prudentes, firmes, y también visionarios, capaces de transmitir a la población los sentimientos que se requieren no solamente para afrontar con serenidad un problema común, sino para entender que no se trata del fin del mundo, sino de un episodio que, por difícil que sea, se puede superar.