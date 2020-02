A desconectar el ventilador

Toda la truculencia que demuestra este episodio permite analizar que mientras alguien que pertenezca a los altos círculos sociales y de la política, que tenga información valiosa de procesos ilícitos y se mantenga en silencio, no hay posibilidad de que sea cuestionada en su proceder, pero si llega a violar la funesta dinámica de sometimiento jerárquico será aniquilada socialmente, cuando no físicamente, como es el caso que relata la prófuga iba a suceder con ella.

Ante la pregunta que se hace el editorialista existen dos posturas: el pueblo quiere conocer la verdad de los trasfondos políticos y algunos políticos quieren que sus trasfondos no sean conocidos por el pueblo. De todas maneras, se sepan o no, todo quedará cubierto por el manto de la impunidad que en ocasiones tejen algunas instancias de poder, control y justicia.