¿Desconocimiento o rebeldía? La muerte de Dilan Cruz debe ser investigada por la justicia ordinaria

Pareciera que se trata de una cuestión mas de rebeldía, lo que hace crucial la decisión de la acción de tutela pendiente. Por una parte, la Corte Suprema está llamada a proteger los derechos de la familia de Dilan Cruz y evitar los riesgos de impunidad de su muerte. Además, su decisión puede saldar la deuda pendiente de armonizar de manera clara el estándar internacional con el derecho interno en este tema. Por último, la Corte Suprema debe enviarle un mensaje enfático a la Sala para que en casos futuros (que ojalá no ocurran) no vuelva a ponerse en duda que la obligación internacional de Colombia implica que todo caso de muerte o lesiones por parte del Esmad en contexto de protesta debe ser investigado y juzgado por la justicia ordinaria.

La consecuencia directa de este estándar es que la justicia penal militar no puede investigar situaciones de posible uso excesivo de la fuerza en las que haya resultado muerta o lesionada una persona. Esto aplica a diferentes contextos, incluyendo la protesta social. Es decir, la justicia penal militar no puede conocer el caso de Dilan Cruz.

Este no es un estándar caprichoso. Como se explica en más de una decena de sentencias de la Corte IDH, lo que está detrás son principios básicos como los de independencia e imparcialidad. Independencia, entre otras cosas, porque la justicia penal militar no hace parte de la Rama Judicial sino de la Rama Ejecutiva. Imparcialidad, porque en la justicia penal militar los miembros de la Fuerza Pública se juzgan a sí mismos. Ambos aspectos crean un riesgo de impunidad inaceptable cuando se trata de violaciones de derechos humanos.