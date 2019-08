Desempleo, a recuperar el mercado nacional

Coincido con los analistas que predicen que Colombia no será viable financieramente dentro de unos cinco años si no inician pronto las explotaciones de petróleo por medio del fracking. Porque la mitad aproximadamente de nuestras exportaciones son petróleo y derivados y si no los exportamos nos faltarán cerca de US$ 22.000 millones/año. Tendríamos, además, que importar para el consumo interno no menos de US$ 8.000 millones/año. Este caótico déficit de unos US$ 30.000 millones/año poco lo rebajarán otros ingresos como los intereses y los dividendos sobre las inversiones oficiales y las remesas para las familias.

Estimo que radica una modesta parte de la solución del problema en recuperar el mercado y el empleo nacionales para los textiles, las confecciones, la marroquinería, los productos agropecuarios, los alimentos, las bebidas y algunos otros productos en sectores con buena competencia doméstica y sin la presencia de grandes monopolios. No proteger el empleo nacional nos eleva la violencia y la posibilidad de elegir un gobierno socialista en 2022.

De acuerdo con el Dane, ascendieron las importaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas en 2018 a la suma de US$ 6.900 millones/año y las interceptaciones del contrabando de tales productos a cerca de US$ 6.400 millones/año, resultado de proyectar las cifras entre agosto del 18 a enero del 19, suministradas por el ministro de Agricultura Andrés Valencia Pinzón. Inexmoda reportó las importaciones de textiles y confecciones en unos US$ 2.300 millones/año y Colombiatex valoró el contrabando de estas en 2016, en US$ 3.000 millones/año de dólares. Entre alimentos, bebidas, textiles y confecciones se puede recuperar buena parte de un mercado doméstico no menor hoy de los US$ 18.600 millones/año.

En gracia de la discusión, si asumo recuperar solamente un mercado de US$ 13.000 millones de dólares por año y estimo una “inversión inicial” de US$ 100.000 los requeridos para crear un empleo formal y de calidad, pues se podrían crear 130.000 nuevos empleos por año.

El comercio entre Colombia y Panamá es tan insignificante que la Dian lo incluye entre “otros países”. Creo que las importaciones legales desde Panamá no superan los US$ 700 millones y nuestras exportaciones los US$ 3.000 millones. Por tal motivo, no justifico exportarles dos o tres aguacates y cinco bananos a China y eliminar los aranceles ya aprobados para proteger nuestros textiles y las confecciones, desprotegiendo 70.000 talleres.

El señor Roberto Steiner dijo en un congreso de Asofondos: “Si tomamos el tamaño de la producción agrícola en 1990 y la comparamos con la de 2016, entre tanto, se dobló la producción en Argentina y Chile y se triplicó en Brasil y Perú. No así en Colombia donde apenas aumentamos un 55%, superando solamente a Venezuela”.

El señor Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia -SAC- ha recomendado tres medidas: 1. Formalización del trabajo. 2. Vías en mejor estado. 3. Créditos para los cultivadores. La informalidad citó él, se sitúa en el 86% en el campo, frente al 44% en los centros urbanos. Apremia crear el jornal diario, por horas, para el hombre que ordeña por la mañana y cultiva por la tarde, garantizando su salud y su pensión de jubilación. Tenemos 40 millones de hectáreas productivas y 175.000 kilómetros de vías y tan solo el 10% de ellas se encuentra en buen estado. Indispensables, los créditos para los agricultores con el seguro en caso de un fracaso por fuerza mayor, como el cambio climático.

Quien escribe adiciona: 4. Proteger con aranceles -como los del presidente Trump- ciertos productos y cultivos, contra los bajos precios de los productos importados con salarios de esclavitud, monedas manipuladas, contrabandos directo, técnico y subfacturación. 5. Eliminar el certificado de origen que nos impide, por ejemplo, exportar textiles y confecciones elaborados con hilos fabricados con algodones importados. 6. Aprovechar el dólar caro para recuperar primero el mercado doméstico y exportar luego.