Desempleo y estancamiento

Estamos ante el fracaso de varias décadas de apertura comercial y TLC que no puede contrarrestarse con medidas cosméticas de menor orden. Hoy en día, los indicadores más sólidos, como el déficit en cuenta corriente y la tasa de cambio, el empleo, el exceso de ahorro y la industria revelan un estado generalizado de deterioro. Las principales fallas están en la estructura de la balanza de pagos, la composición sectorial y la concepción del Banco de la República, y solo se podrán rectificar con transformaciones de fondo de todo el sistema económico, que tomarían tiempo y se reflejarían lentamente en los indicadores robustos de la economía.

Infortunadamente, esta realidad no se acepta en las concepciones de equilibrio que consideran que los problemas se manifiestan en donde se causan y se resuelven por el mercado. Así, la tasa de cambio corrige el desbalance externo de déficit en cuenta corriente y la tasa de interés el desbalance interno entre el ahorro y la inversión. No es cierto. Ambos desajustes se extienden a toda la economía como pólvora y se reflejan en los índices de producción y empleo.

Los anuncios de reactivación oficiales no coinciden con la disminución creciente del empleo. En los círculos oficiales se considera que son dos fenómenos que obedecen a causas distintas. El desempleo se atribuye a rigideces del mercado laboral y a elevados salarios, que supuestamente son externos a la economía. Por eso, el ministro de Hacienda se da el lujo de no responder las preguntas sobre el estado del desempleo diciendo que están ocupados en la reactivación de la producción.