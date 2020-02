Desigualdad, ¿única culpable?

En tercer lugar, es dudoso explicar la actual crisis como una protesta contra los presuntos sectores causantes de la desigualdad, simbolizadas en el mismo presidente de la República, porque en el caso de Chile muchos de los que votaron por Sebastián Piñera son los mismos que hoy protestan en las calles. Esto sugiere que, seguramente, muchos protestan hoy, no necesariamente por la desigualdad, sino porque sus expectativas de mayor ingreso y bienestar no se han materializado, como lo había prometido el mismo Piñera.

En primer lugar, porque si la desigualdad fuese su primordial causa, desde hace décadas, no solo Chile y Colombia, sino toda América Latina habría sido un continente en llamas. De allí surge la pregunta: ¿por qué la protesta ahora y no antes?